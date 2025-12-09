Cámara protagoniza nuevo bochorno con otra sesión fracasada: solo 48 diputados llegaron a la hora

Valparaiso, 9 de diciembre 2025 Fracaso de la sesion de la Camara de Diputados por falta de quorum Sebastian Cisternas/Aton Chile

Con rostro de preocupación subió a la testera el presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), este martes en la mañana.

Con su chaqueta casi a rastras, que colgó de forma desordenada en el primer asiento que encontró, Castro no soltaba su celular.

Igualmente preocupados, de pie, el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, y el vicepresidente de la corporación, Eric Aedo (DC), miraban el reloj y la presencia en la sala, que a esa hora no llegaba a los 50 diputados, quórum necesario para dar inicio a la sesión.

“No vamos a poder abrir sesión de Sala. No es ninguna gracia esto. Así que pase por favor a ponerse el libro de actas y la sesión fracasó, y en la tarde las comisiones siguen exactamente igual. Muchas gracias”, dijo Castro, pasadas las 10:15 horas, tras constatar que ya habían pasado los quince minutos reglamentarios de espera.

Al final solo había 48 diputados presentes. De los 103 ausentes (sin considerar a los 4 parlamentarios desaforados), solo 32 tenían alguna justificación, por lo tanto, al menos 71 legisladores serían sancionados con una multa del orden de los 160 mil pesos (2% de su dieta) por no haber llegado puntualmente a la reunión legislativa.

Era la segunda sesión fracasada de la Cámara en menos de un año.

En octubre pasado, esta rama del Congreso tampoco pudo sesionar debido a que varios legisladores salieron de la sala para cumplir otros compromisos. En esa ocasión estaba sesionando en paralelo la Comisión Mixta de Presupuesto y otro grupo estaban en una cita protocolar en la misma sede de Valparaíso, por lo tanto, había más excusas.

Sin embargo, para no profundizar el bochorno, Castro citó a una sesión especial para las 14.15 horas de este martes con el fin de discutir la ley que fortalece la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito. La iniciativa conocida como la Ley de Seguridad Municipal, finalmente pudo ser votada y fue despachada a ley.

Tras el episodio, Castro, acompañado de Aedo y Landeros lamentó que “lo que ha pasado hoy día no es la primera vez que pasa en mi presidencia”.

“Pero independiente de eso, como presidente de la Cámara y con el vicepresidente y el secretario vamos a seguir dando la cara frente a estas situaciones que, por supuesto, no son gratas“, sostuvo.