Cámara protagoniza nuevo bochorno con otra sesión fracasada: solo 48 diputados llegaron a la hora
De los 103 parlamentarios ausentes, solo 32 tenían alguna justificación, por lo tanto, al menos 71 legisladores serían sancionados con una multa del orden de los 160 mil pesos.
Con rostro de preocupación subió a la testera el presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), este martes en la mañana.
Con su chaqueta casi a rastras, que colgó de forma desordenada en el primer asiento que encontró, Castro no soltaba su celular.
Igualmente preocupados, de pie, el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, y el vicepresidente de la corporación, Eric Aedo (DC), miraban el reloj y la presencia en la sala, que a esa hora no llegaba a los 50 diputados, quórum necesario para dar inicio a la sesión.
“No vamos a poder abrir sesión de Sala. No es ninguna gracia esto. Así que pase por favor a ponerse el libro de actas y la sesión fracasó, y en la tarde las comisiones siguen exactamente igual. Muchas gracias”, dijo Castro, pasadas las 10:15 horas, tras constatar que ya habían pasado los quince minutos reglamentarios de espera.
Al final solo había 48 diputados presentes. De los 103 ausentes (sin considerar a los 4 parlamentarios desaforados), solo 32 tenían alguna justificación, por lo tanto, al menos 71 legisladores serían sancionados con una multa del orden de los 160 mil pesos (2% de su dieta) por no haber llegado puntualmente a la reunión legislativa.
Era la segunda sesión fracasada de la Cámara en menos de un año.
En octubre pasado, esta rama del Congreso tampoco pudo sesionar debido a que varios legisladores salieron de la sala para cumplir otros compromisos. En esa ocasión estaba sesionando en paralelo la Comisión Mixta de Presupuesto y otro grupo estaban en una cita protocolar en la misma sede de Valparaíso, por lo tanto, había más excusas.
Sin embargo, para no profundizar el bochorno, Castro citó a una sesión especial para las 14.15 horas de este martes con el fin de discutir la ley que fortalece la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito. La iniciativa conocida como la Ley de Seguridad Municipal, finalmente pudo ser votada y fue despachada a ley.
Tras el episodio, Castro, acompañado de Aedo y Landeros lamentó que “lo que ha pasado hoy día no es la primera vez que pasa en mi presidencia”.
“Pero independiente de eso, como presidente de la Cámara y con el vicepresidente y el secretario vamos a seguir dando la cara frente a estas situaciones que, por supuesto, no son gratas“, sostuvo.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.