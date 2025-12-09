VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    Cámara protagoniza nuevo bochorno con otra sesión fracasada: solo 48 diputados llegaron a la hora

    De los 103 parlamentarios ausentes, solo 32 tenían alguna justificación, por lo tanto, al menos 71 legisladores serían sancionados con una multa del orden de los 160 mil pesos.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    Valparaiso, 9 de diciembre 2025 Fracaso de la sesion de la Camara de Diputados por falta de quorum Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Con rostro de preocupación subió a la testera el presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), este martes en la mañana.

    Con su chaqueta casi a rastras, que colgó de forma desordenada en el primer asiento que encontró, Castro no soltaba su celular.

    Igualmente preocupados, de pie, el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, y el vicepresidente de la corporación, Eric Aedo (DC), miraban el reloj y la presencia en la sala, que a esa hora no llegaba a los 50 diputados, quórum necesario para dar inicio a la sesión.

    “No vamos a poder abrir sesión de Sala. No es ninguna gracia esto. Así que pase por favor a ponerse el libro de actas y la sesión fracasó, y en la tarde las comisiones siguen exactamente igual. Muchas gracias”, dijo Castro, pasadas las 10:15 horas, tras constatar que ya habían pasado los quince minutos reglamentarios de espera.

    Al final solo había 48 diputados presentes. De los 103 ausentes (sin considerar a los 4 parlamentarios desaforados), solo 32 tenían alguna justificación, por lo tanto, al menos 71 legisladores serían sancionados con una multa del orden de los 160 mil pesos (2% de su dieta) por no haber llegado puntualmente a la reunión legislativa.

    Era la segunda sesión fracasada de la Cámara en menos de un año.

    En octubre pasado, esta rama del Congreso tampoco pudo sesionar debido a que varios legisladores salieron de la sala para cumplir otros compromisos. En esa ocasión estaba sesionando en paralelo la Comisión Mixta de Presupuesto y otro grupo estaban en una cita protocolar en la misma sede de Valparaíso, por lo tanto, había más excusas.

    Sin embargo, para no profundizar el bochorno, Castro citó a una sesión especial para las 14.15 horas de este martes con el fin de discutir la ley que fortalece la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito. La iniciativa conocida como la Ley de Seguridad Municipal, finalmente pudo ser votada y fue despachada a ley.

    Tras el episodio, Castro, acompañado de Aedo y Landeros lamentó que “lo que ha pasado hoy día no es la primera vez que pasa en mi presidencia”.

    “Pero independiente de eso, como presidente de la Cámara y con el vicepresidente y el secretario vamos a seguir dando la cara frente a estas situaciones que, por supuesto, no son gratas“, sostuvo.

    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    ¿Es obligatorio votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Quiénes deben desempeñarse como vocales de mesa en la segunda vuelta?

    ¿Dónde voto? Revisa tu local para las elecciones de la segunda vuelta presidencial

    "Yo espero que ojalá se tranquilice": El llamado de Jara a Kast a pocos minutos del debate Anatel
    Empresas CMPC afina el cronograma de su mayor proyecto forestal en Brasil
    Corpogala 2025 de selección: las fotos que dejó la gala de corpóreos chilenos
    En medio de la crisis: un penal en el epílogo permite a Liverpool vencer a Inter en Milán por la Champions League
    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort
    Productores chilenos se lanzan contra el IND por cancelación de festival de Limp Bizkit: "Es inaceptable"
    "Creo que son débiles": Qué hay detrás de las duras críticas de Trump contra la Unión Europea
    Ser delgada no me protegió del escrutinio
