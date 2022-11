“Cambio de correlaciones de fuerza”: Partido Republicano, Chile Vamos y el PDG presentan censuras para sustituir al oficialismo en presidencias de comisiones de la Cámara

“Pequeñas disputas de poder”.

Con esta frase la exdiputada y actual ministra vocera del Ejecutivo, Camila Vallejo, se refirió a la estrategia de legisladores de oposición para tomar el control de 13 comisiones de la cámara baja a través de la presentación de censuras a los presidentes de cada instancia.

Por el otro lado, el “acuerdo administrativo” de las bancadas opositoras surgió, según explicaron, por la necesidad de dar gobernabilidad a la conducción de las instancias. Desde el sector acusan a La Moneda de no responder a los llamados para avanzar en esa línea.

La arremetida opositora se conoció el lunes, cuando las bancadas de Chile Vamos, el Partido de la Gente (PDG) y el Partido Republicano, anunciaron un acuerdo para concretar las presentaciones de censura. Hoy la estrategia comenzó a ser aplicada. Por reglamento, sin embargo, las mociones se votarán en la próxima sesión ordinaria de cada comisión.

En el gobierno esperan que el oficialismo mantenga la presidencia de algunas de esas comisiones. La también exparlamentaria y ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, que estuvo temprano en el Congreso este martes, comentaba en las horas previas a las sesiones que “lo que importa a los chilenos y chilenas es que los presidentes de las comisiones se evalúen por su gestión”.

“Muchos de esos presidentes, la enorme mayoría ha hecho un estupendo trabajo y sus colegas así lo valoran. Ojalá eso prime en lugar de el tironeo político que muchas veces impide ver lo importante”, enfatizó Tohá.

Desde la oposición, en tanto, justificaban la estrategia por la falta de un acuerdo en el tema de las presidencias de comisiones, responsabilizando de ello al Ejecutivo.

“Hicimos muchos llamados al gobierno para haber llegado a un acuerdo de gobernabilidad similar al del Senado. (...) No hubo respuesta de La Moneda, no hubo llamado, un Whatsapp, no hubo interés en La Moneda para darle a la cámara un acuerdo de gobernabilidad”, afirmó el jefe de la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jorge Alessandri.

Las comisiones en disputa

En esta alianza del Partido Republicano, las tres tiendas de Chile Vamos y el Partido de la Gente, se fijaron 13 comisiones para controlar en desmedro del oficialismo.

El éxito de la estrategia está condicionado por la presencia de diputados “díscolos” del pacto en algunas de las comisiones. Sin embargo, cuatro de las instancias legislativas definidas por esta nueva fuerza política ya están en sus manos: Minería y Deportes, que eran presididas por el PDG desde marzo; Agricultura, en la que asumió el diputado UDI Juan Antonio Coloma tras censurar a Consuelo Veloso (RD); y la de Zonas Extremas, presidida por Enrique Lee (PDG) desde el lunes.

La presidencia de la comisión de Desarrollo Social, en tanto, se encuentra vacante.

Esta tarde, en tanto, se votó la moción de censura que Gonzalo de la Carrera presentó contra el diputado Daniel Manouchehri (PS), en su rol como presidente de la Comisión de Economía, la que fue aprobada por siete votos a favor y seis en contra.

Así, desde esta jornada se esperaba que se empezaran a concretar las presentaciones de censura en contra de las presidencias de las comisiones de Emergencia Desastres y Bomberos, de Recursos Hídricos y Desertificación, de Personas Mayores y Discapacidad, de Ciencias y Tecnología, de Defensa Nacional, de Seguridad y de Cultura.

Carter presentó moción contra Jouannet en Defensa

Al abrir la sesión de la comisión de Defensa, presidida por el independiente, de la bancada Radical-Liberal, Andrés Jouannet, el diputado del Partido Socialista Tomás De Rementería calificó de “extraña” la moción que presentó Álvaro Carter (UDI) contra Jouannet. Carter fue criticado además por no asistir presencialmente a la sesión.

“Lástima que no esté el diputado Carter para saber cuál fue la causal que señaló, porque, lo discutiremos la próxima semana, pero es una forma bastante poco digna de hacer política”, sostuvo el diputado PS.

Por su parte Rubén Oyarzo Figueroa asistió, según dijo, como “exmiembro de la comisión”, para entregar su respaldo a Jouannet.

“En realidad yo no entiendo por qué se va a censurar, creo que no corresponde, veamos cuáles son los méritos, sin embargo yo le doy todo mi respaldo”, indicó el legislador que ha mantenido en duda su permanencia en el Partido de la Gente y su bancada.

El diputado Carter, a su vez, se hizo presente en modo telemático y defendió el “acuerdo administrativo” de la oposición.

“Creemos que la conducción de la cámara no es la correcta, por lo tanto, la próxima semana haciendo uso de nuestras prerrogativas entregaremos el porqué”, dijo.

Personas Mayores

La diputada de Renovación Nacional Catalina del Real presentó la censura de la presidenta de la comisión de personas Mayores, Carolina Marzán, legisladora del Partido por la Democracia.

“Se debe justamente al cambio de correlaciones de fuerza. En el periodo pasado a quien le tocaba presidir esta comisión era a mí (...) cuando ella me iba a entregar la presidencia a mí, me dijo que su partido le había prohibido entregar la presidencia por un tema de correlación de fuerza, bajo ese mismo argumento presenté la censura que se verá la próxima semana”, explicó la diputada RN.