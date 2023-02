Campaña de consejeros: Vodanovic dice no entender fracaso de la lista única oficialista, pero aclara que “respeta” decisión del PPD y PR

“Unidad para Chile” y “Todo por Chile”, son los nombres de las dos listas separadas que inscribió el oficialismo el pasado 6 de febrero de cara a las elecciones del Consejo Constitucional que se llevará a cabo el próximo 7 de mayo.

En detalle, en “Unidad para Chile”, se inscribieron el Partido Socialista, Partido Liberal, Partido Comunista, Convergencia Social, Revolución Democrática, Comunes, Acción Humanista, Plataforma Socialista y Federación Regionalista Verde Social. Mientras que el PPD, PR y la DC se unieron bajo el lema de “Todo por Chile”.

Fue así, que finalmente se desechó la idea de una pacto único entre los partidos de gobierno, marcando con ello un quiebre entre el PS y el PPD, aliados históricos, que por primera vez irán separados a unas elecciones, tensionando al Socialismo Democrático.

Al respecto, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic fue consultada en diálogo con Radio Concierto sobre cómo se entiende que no hayan podido llegar a una lista única. “Yo no lo entiendo”, respondió.

En respuesta, explicó que “en la resolución de la comisión política (del PS) señalamos que no tiene que ver con cambios en la postura ideológica del partido porque no es una decisión de carácter electoral que va a cambiar la línea política del partido, ni de ningún otro”.

Además, sostuvo que la decisión de la lista responde “al llamado del Presidente (Gabriel Boric) de ir en una lista lo más amplia posible, entendimos que si estamos en el gobierno y si el Presidente nos hace esa petición había que acogerla, respeto que no lo haya hecho el PPD y el Partido Radical y que tengan otra visión”.

Pero, aclaró que “no va a haber diferencias sustantivas entre ambas listas”.

Por otro lado, la timonel del PS dijo que le pidió a la ministra del Interior, Carolina Tohá, “como jefa de gabinete, que durante el proceso de negociación de las listas se interrumpieran nombramientos de miembros del PS porque yo no quería que se confundiera la decisión final del partido con que se había nombrado un seremi o un jefe de servicio”.

Asimismo, explicó que “miembros de la coalición de Apruebo Dignidad salieron diciendo que nosotros andábamos pidiendo cargos (…) no, por eso yo fui expresamente a pedir que no se nos dieran cargo para que no hubiera ningún manto de duda de que las decisiones que se toman con un sentido político, y, sobre todo, en este caso, a petición del Presidente de la República”.