Canciller por tema migratorio: “Puedo asegurar que ha habido esfuerzos de acercamiento hacia Venezuela”

Luego de que el canciller venezolano Yvan Gil, descartará haber recibido alguna “solicitud de trabajo coordinado” por parte de la administración del Presidente Gabriel Boric sobre “supuestas deportaciones de venezolanos”. Este lunes, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, fue consultado por la relación con Venezuela para enfrentar la crisis migratoria.

Así, el canciller comentó en conversación con Radio Cooperativa que no quiere “entrar en polémicas”, pero recalcó que “puedo asegurar que ha habido más que contactos, reuniones, ha habido esfuerzos de acercamiento nuestro hacia Venezuela en torno a la cuestión migratoria”.

El secretario de Estado fue consultado sobre si sigue cerrada cualquier posibilidad de vuelo con personas expulsadas a Venezuela. “Hasta ahora efectivamente ha habido dificultades para llegar a algún acuerdo, pero lo que vamos a tratar de hacer es ayudar a descomprimir la situación, vamos a ver cuál es la disponibilidad y disposición de Venezuela para aceptar nuevos vuelos que se hicieron en tiempos previos”, respondió.

Van Klaveren enfatizó en que “el tema migratorio es de enorme complejidad no solamente aquí, sino que también en otras partes del mundo”, y añadió que “se requiere de cooperación a nivel regional y en eso hemos estado trabajando hace ya bastante tiempo”.

“Estamos haciendo gestiones tanto con Bolivia como con Venezuela”, afirmó.

En concreto sobre la situación con Bolivia, aseguró que dicho país “no está obligado a recibir personas, no podemos obligarlo a abrir sus fronteras para recibir a migrantes que no tienen documentos”, por lo que “todo esto se tiene que alcanzar a través de la conversación y la cooperación, eso es lo que pensamos hacer”.

Asimismo, sostuvo que “a pesar de no tener relaciones diplomáticas plenas con Bolivia, tenemos un contacto permanente y relaciones que históricamente han sido bastante normales”.

El ministro, señaló que la “migración no es necesariamente mala, en Chile ha habido migración desde hace mucho tiempo, hay un aporte importante de las comunidades migrantes a la economía”, pero aclaró que “lo que necesitamos es un flujo migratorio ordenado y regular, y con pleno respeto a los derechos humanos”.