Canciller Van Klaveren afirma que Venezuela está dispuesto a recibir vuelos con migrantes irregulares

Tras la participación de Chile en la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y Gobierno, este lunes el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren se refirió a las conversaciones con los cancilleres de Venezuela y Bolivia para enfrentar la crisis migratoria.

En detalle, el canciller fue consultado por la voluntad de Venezuela de recibir vuelos con migrantes expulsados desde Chile.

“Venezuela está dispuesta a aceptar sus ciudadanos, de hecho ellos organizaron en años anteriores vuelos de retorno, están interesados en retomar esos vuelos de retorno y, por otra parte, notamos una buena disposición para recibir otros ciudadanos venezolanos que entraron de forma irregular en nuestro país”, respondió en conversación con Radio Duna.

Asimismo, recalcó que el “ánimo existe, la disposición existe, nosotros reconocemos ese esfuerzo”.

Por otra parte, a propósito de las declaraciones del Presidente de Bolivia, Luis Arce, quien propuso iniciar una “nueva etapa” de relacionamiento bilateral con Chile, en la cual planteó la aspiración marítima del país altiplánico. El canciller chileno aclaró que “no hay ninguna negociación en curso, no hemos hablado del tema del mar. Estamos disponibles para hablar del libre tránsito, (...) pero no hay ninguna negociación de mar por migración, para nada”.

En ese sentido, enfatizó en que “el tema del mar y del tema de la salida soberana al mar fue zanjado por la Corte Internacional de Justicia en un fallo que fue extremadamente claro, por cierto la aspiración boliviana se puede mantener, hay una disposición constitucional al respecto, pero pese a esas diferencias podemos hablar de los temas que nos interesan”.