Política

Canciller y silencio del Presidente Boric por Nobel de Machado: “Yo me expresé en nombre del gobierno”

El ministro Alberto van Klaveren destacó que las felicitaciones fueron extendidas por él, en su calidad de titular de Relaciones Exteriores.

Por 
Alonso Aranda
 
Paula Pareja, desde Italia
Canciller Alberto van Klaveren. Foto: Javier Torres/Aton Chile.

El canciller Alberto van Klaveren se refirió este miércoles al silencio que ha mantenido el Presidente Gabriel Boric a raíz del Premio Nobel de la Paz que obtuvo la líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado.

La activista prodemocracia, de 58 años, fue aclamada por el Comité Noruego del Nobel como “uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina en los últimos tiempos” y elogiada por su “incansable trabajo en la promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela”.

Si bien el ministro de Relaciones Exteriores valoró el galardón recibido por Machado, sobre quien dijo que “ha liderado con gran valentía la lucha política pacífica contra el régimen (venezolano)”, el Jefe de Estado no ha hecho declaraciones al respecto.

Van Klaveren se refirió a este punto desde Roma, donde se encuentra como parte de la comitiva que acompaña al Presidente Boric en su viaje oficial a Italia.

“Yo soy canciller, soy ministro de Relaciones Exteriores, y extendí el reconocimiento a María Corina Machado, justamente por toda su labor como dirigenta de la oposición venezolana en una situación muy compleja”, dijo.

Y luego agregó: “El régimen de Venezuela es un régimen dictatorial. Ella realmente ha tenido una labor muy notable dirigiendo la oposición y esperamos que justamente este premio pueda contribuir a un proceso de transición pacífica a una democracia plena en Venezuela, algo que no existe en la actualidad”.

Finalmente, ante la insistencia de la prensa, remarcó que las felicitaciones fueron extendidas por él, en su calidad de titular de Relaciones Exteriores: “La verdad es que yo, como lo dije anteriormente, me expresé también en nombre del gobierno de Chile”.

