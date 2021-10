Candidatos arremeten contra Boric por ausencia en debates y diputado responde “las campañas se construyen con el pueblo de Chile, no solamente conversando entre nosotros"

“Lástima que, por tercera vez, el diputado (Gabriel) Boric no se presenta a un debate. Ni el campo, ni La Araucanía ni las regiones le importan al candidato”, criticó en la jornada de ayer el abanderado presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, en la segunda jornada del Encuentro Regional de la Empresa 2021 (Erede).

Dicho encuentro finalizó con un debate entre los candidatos presidenciales Sichel, José Antonio Kast (Partido Republicano), Marco Enríquez-Ominami (PRO) y Yasna Provoste Nuevo Pacto Social, al cual no el parlamentario del Frente Amplio. Se trata de la tercera ocasión en que la carta presidencial de Apruebo Dignidad se ha ausentado de instancias de debate.

La primera fue el pasado 24 de septiembre, jornada donde se realizó el Ciclo de Conversaciones Araucanía y Arauco le hablan a Chile, organizado por La Tercera y la CPC. En esa oportunidad el diputado confirmó su participación, sin embargo, se excusó 9 horas antes apuntando a problemas de conexión ya que se encontraba en la Región de Magallanes.

La segunda falta fue el miércoles de esta semana a un encuentro organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura, Enagro 2021. Para esta ocasión, nuevamente, el candidato había confirmado su asistencia, sin embargo, desde su comando indicaron que el segmento estaba programado para las 11:45 horas -con intervención de Boric en tercer lugar- y que éste comenzó con 45 minutos de atraso, lo que coincidió con el momento de votación en sala en la Cámara de Diputados.

Acotan, además, que el diputado de RD, Giorgio Jackson, hizo de puente con los organizadores y estuvo conversando en todo momento con ellos.

Sobre esta situación en particular, desde el comando, aseguran que el candidato solicitó que no se programen actividades durante horas de sesión parlamentaria, para no abrir un flanco en que se le pueda llegar a cuestionar una inasistencia como legislador por atender la campaña presidencial.

El encuentro de Erede, realizado este jueves en la Región del Biobío, fue el tercer encuentro donde el abanderado se excuso. En esta ocasión avisó con anticipación que no asistiría por problemas de agenda, afirmaron desde su comando. Ese día sostuvo un desayuno con el edil de Recoleta y su excompetidor en las primarias, Daniel Jadue (PC) y un encuentro con la diputada Maya Fernández (PS) -nieta del expresidente Allende- quien se desmarcó de su colectividad (que apoya a Yasna Provoste) para anunciar su apoyo a Boric.

Las tres ausencias generaron cuestionamientos por parte de sus contendores y de sus equipos de campaña. Pedro Browne, coordinador de campaña de Sichel, lo acusó esta mañana de “no querer debatir”.

“Hemos visto que en los últimos tres debates que se han generado el candidato Boric se ausenta porque no quiere debatir. Un candidato que no tiene programa, un candidato que no quiere debatir. Y un candidato que prefiere tomarse un café con Daniel Jadue frente a poder confrontar ideas”, sostuvo.

Sichel volvió a abordar este tema en Radio Agricultura. “Ya me acostumbré a que Gabriel Boric no solo no va a los debates, si no que se baja (...) Cuando uno quiere ser Presidente de la República nuestra primera obligación debiera ser explicar nuestros programas y proyectos y no estar tratando de hacer dos pegas al mismo tiempo”, recalcó el expresidente del Banco Estado quien además apuntó a la labor de Boric en el Senado.

El otrora ministro de Desarrollo Social agregó palabras sobre el encuentro de Boric con Jadue. “Lo que yo entendí de los dos debates a los que he ido es que era porque tenía labores legislativas. Después prendí la tele y me di cuenta que a la misma hora y en el mismo lugar, prefirió juntarse con Jadue y el PC, que estar debatiendo con la Región del Biobío (...) Esto confirma mi tesis que el principal accionista de esa campaña o los dueños de esa campaña son el PC”, declaró.

Pero Sichel no ha sido el único en criticar las ausencias del militante de Convergencia Social. El candidato y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, en conversación con Agricultura dijo “para variar hay uno que elude los debates, nuestro diputado Gabriel Boric (...) lamentable que para algunas cosas quiera estar y donde hay exposición ideas y confrontación no quiera estar”.

“Lamentable que el diputado Boric no esté, quiere gobernar con todos, pero no se junta con nadie, lamento porque la senadora (Provoste) ha hecho un esfuerzo de estar al menos por Zoom y la felicito”, dijo por su parte ayer ME-O en el debate de Erede.

Ante ese escenario Boric salió a responder las críticas. “Nosotros hemos participado de muchísimos debates, partimos en un debate de Asimet, tuvimos ya un debate en CHV-CNN, vamos a tener un debate el día lunes con el resto de los canales, el día viernes tenemos otro en Archi (Asociación de Radiodifusores de Chile), tuvimos uno en Concepción con los diferentes candidatos presidenciales a propósito de la descentralización, estamos yendo a una serie de encuentros y diálogos”.

Respecto al debate gestionado por CHV-CNN, desde el comando recalcan que su actuación fue bien valorada y que no existen razones para no aceptar estar presente en estas instancias, y que sólo han sido problemas de agenda.

En la misma línea, Boric añadió que “no hay que olvidar, y no se le olvide al resto de los otros candidatos, que las campañas se construyen con el pueblo de Chile, no solamente conversando entre nosotros. Por cierto que tiene que haber debates, pero también tenemos que estar en el territorio”.