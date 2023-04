Candidatos por la RM al Consejo Constitucional se reúnen para debatir sobre derechos sociales, seguridad y migración

Pasadas las 09.00 horas de este martes, comenzó la denominada “cumbre” de candidatos y candidatas, por la Región Metropolitana al Consejo Constitucional. Debate que se realizó en la Universidad Autónoma de Chile.

El primer bloque de conversación fue “Derechos Sociales, Salud, Subsidiariedad y otros en la Constitución”, en el cual participaron el ex ministro y militante RN, Bruno Baranda; la ex ministra y presidenta de Evópoli, Gloria Hutt; la presidenta del PPD Natalia Piergentili y el ex ministro y militante DC, Andrés Palma.

¿Qué quieren plasmar en la Constitución sobre el derecho a la salud? Fue una de las primeras preguntas planteadas.

Sobre ello, Bruno Baranda sostuvo que “tiene que instalarse a nivel constitucional el derecho a la salud como piso mínimo. Los prestadores a mi juicio pueden ser públicos y privados. Debe haber una capacidad del Estado y de los particulares de coexistir y de cogestionarse”. Respecto a salud mental, dijo que “no privilegiaría un área en particular”.

Andrés Palma, en tanto, señaló que “lo importante es que tenemos que ponernos de acuerdo en fortalecer la atención primaria en todos sus niveles. Debe haber un sistema único de atención primaria”.

Por su parte, Gloria Hutt manifestó que la “Constitución no resolverá el detalle del sistema de salud, pero sí va a establecer condiciones básicas para asegurar acceso a salud, se debe fortalecer salud primaria”.

Mientras que Natalia Piergentili dijo que “no podemos hablar de equidad de salud si no hacemos close up a realidad municipal, si los per cápita en salud dependen de capacidad de cada municipio a poder destinar más recursos”.

Respecto a las pensiones, la timonel del PPD añadió que “hoy día tenemos un sistema de ahorro forzoso, no sistema de seguridad social” y agregó que a su juicio “tiene que haber propiedad sobre los fondos, pero el 6% se tiene que ir a un pozo común”.

Por otra parte, señaló que “hay una caricaturización de que la izquierda solo quiere estatizar incluso contra la eficiencia. Es necesario que las personas tengan dignidad y oportunidad en su atención, y que sea en marco de la prevención (...) no me importa si a las personas las atiende el Cesfam o el centro médico privado, creo que en la gestión por resultados”.

“Creo que los incentivos han estado mal puestos, tienen que estar puestos en salud, atención temprana en tiempo, forma y calidad”, cerró.

Baranda afirmó que “es perfectamente compatible un Estado de derecho con la subsidiaridad”. Misma postura expresó Palma. “El Estado social, democrático y de derecho es compatible con el principio de subsidiaridad”.

Seguridad y Migración en la Constitución

Finalmente, se debatió sobre “Seguridad y Migración en la Constitución” con la participación del ex ministro Rodrigo Delgado; el ex ministro Jaime Ravinet; en representación del PDG Elizabeth Rodríguez, el militante DC Yerko Ljubetic y por parte del Partido Republicano, Luis Silva.

Una mirada general de la seguridad: ¿Qué se ha hecho mal en política desde su sector?, plantearon los moderadores.

Delgado, abordó una autocrítica general sobre el tema. “Me quiero hacer cargo primero de algo que tal vez como sector político siempre nos apegamos más al control que a los procesos sociales”.

“Hicimos mal en no llegar antes. El PDG es nuevo y ha costado harto sacrificio”, fue la respuesta de Elizabeth Rodríguez.

En esa línea, recalcó que “tenemos que ser más activos en política, tenemos que entrar a la discusión porque si no lo hacemos también somos responsables. Hay nuevo desafío de hacer una crítica desde el punto de vista de la participación”.

Yerko Ljubetic (DC), aseguró que “en mi sector, la izquierda, creo que una principal autocrítica tiene que ver con cómo comunicamos el tema de los Derechos Humanos. No hemos sido eficientes de que las personas entiendan, por ejemplo, que la seguridad es un Derecho Humano, el derecho a vivir en un ambiente libre de violencia y de amenaza”.

“No puede ser que en el país crecientemente haya una mirada cómo que fueran contradictorias el tema de la seguridad con los DD.HH.”, cerró.

Siguiendo el tema de los Derechos Humanos, en representación del Partido Republicano, Luis Silva, preguntó lo siguiente: “¿Sabían ustedes que la huelga en la Constitución está limitada cuando la seguridad nacional puede verse en peligro?”.

“Es decir, los trabajadores de servicios básicos como la electricidad, el agua, las fuerzas de orden y seguridad pública no pueden irse a huelga. Parece razonable la limitación y yo quisiera pensar que están de acuerdo conmigo en que es razonable limitar un DD.HH. en pos de la seguridad”, afirmó.