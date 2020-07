Carlos Montes por irrupción de Daniel Jadue: “Ponerse a hablar de candidaturas presidenciales hoy es una falta de respeto”

Una mirada positiva tiene el senador del Partido Socialista Carlos Montes respecto del futuro de la oposición. Para él, con la derrota que sufrió el oficialismo y la coordinación que cruzó a la centroizquierda respecto de la ley que permite el retiro del 10% de los fondos de AFP, al sector se le abrieron “muchas posibilidades” de alcanzar la tan ansiada unidad. Sin embargo, el legislador es cauto y advierte que, de avanzar en ese camino, se deben hacer las cosas con sentido de realidad y fijando “objetivos cercanos”.

Dicen que se le abrió una oportunidad de unidad a la oposición. ¿Lo comparte?

Lo que ha ocurrido ha sido algo bastante intenso y fuerte, que vamos a ver en definitiva su efecto. En el caso de la oposición, sin lugar a dudas se abren posibilidades de unirse, pero en esto es fundamental ser muy realistas y ponerse objetivos que correspondan con la real situación de la oposición. Hay que construir una unidad fundamentalmente en función del plebiscito, para la reapertura del país, y este periodo pandemia que sigue. En eso el PS tiene que jugar un rol muy activo, muy decidido, de unirse en torno a ciertos objetivos realistas.

Pero ustedes han estado divididos durante los últimos años. ¿Esto es circunstancial o tiene proyección?

Construir entendimientos políticos es complejo y más todavía en el marco de una pandemia y con el descrédito del sistema político. Por eso soy muy partidario de trabajar hacia pasos firmes de la unidad y no solo la base de los deseos y necesidades. Ojalá que de aquí surjan propuestas de gobierno, no solo el programa, sino que el estilo, las características, el tipo de participación social, un programa que vuelva a entusiasmar y a motivar a la ciudadanía.

La pregunta apuntaba a si este momento da garantías de que se logre la unidad...

Hay más posibilidades de lograr la unidad que en otro momento y hay más exigencias, porque la ciudadanía nos vio unidos y nos dice ‘bueno, propongan algo más global, sean un referente, conduzcan’. Esto hay que construirlo con mucho rigor y viendo las posibilidades.

¿Entonces aún no está garantizada?

No aún. En la vida he aprendido que todos estos procesos pueden tener altos y bajos.

Sobre el retiro de fondos se reconoció que este no era el mejor proyecto, pero que respondía a un contexto. ¿Primó una mirada de corto plazo, como acusaron desde el oficialismo?

La crisis que estamos viviendo obligó a la oposición a asumir responsabilidades y tomar una decisión de que el 10%, dentro de las alternativas que había, era mejor. Esta no fue una discusión académica ni abstracta, fue una discusión política en una situación concreta. Hubiéramos querido un gobierno de verdad, que construyera una alternativa, y no lo hizo. Todavía hay sectores de la sociedad que incluso con este proyecto no tienen respuesta.

Se dijo que hubo una “contradicción ideológica” de la oposición por defender la propiedad privada en vez de pedir más Estado. ¿Se dio eso?

Muchos de nosotros cuando decíamos por qué esta no era una buena opción, fue porque este era uno de esos aspectos. Eso fue algo que inhibió a todas las fuerzas en algunos momentos. Pero los ciudadanos tenían necesidades muy fuertes. Que haya una cierta inconsistencia en eso lo acepto, es real, pero ahora tenemos que ver cómo se resuelve.

¿Una inconsistencia ideológica?

Sí, me refiero a lo ideológico, pero también a lo político, en el sentido de que estamos por una solución de seguridad social, que es solidaria y colectiva y esto hará que la gente se va a imaginar más que los fondos son de propiedad individual.

Hubo amenazas de muerte y “funas” durante la tramitación. ¿Hay algunos legislando por miedo a la presión social?

Las amenazas son un hecho grave, a cualquier persona. No son propias de la democracia y lo condeno absolutamente.

¿Pero hay un miedo a la funa?

Eso se hubiera notado. Porque por un lado hubo casos como esos, pero, por otro lado, hubo realmente una andanada del gobierno, de los medios de comunicación, de centros de pensamiento, en contra de los que pensaban distinto. Entonces se polarizó.

Pero al senador Lagos Weber lo amenazaron y se retractó de presentar una indicación. ¿No sienta un precedente?

Lagos Weber planteó un problema real y propuso una línea de solución. Jamás creería que actuó a partir de la amenaza, actuó a partir de un conjunto de consideraciones. Él no dejó de pensar lo que pensaba, sino que dijo este no es el momento, no hay mayoría.

¿Estamos dando los primeros pasos hacia un camino que pondría en riesgo la libertad del Congreso, como dijo el senador Allamand?

No descartaría de ninguna manera eso como una posibilidad, pero es una probabilidad muy baja. Lo que pasa es que Allamand se pone a la cabeza de una campaña del terror en vez de ayudar a resolver. Yo conocí a otro Allamand, un constructor de bases más republicanas, más democrática. Hoy es lo más confrontacional que existe, junto a Larroulet son la cabeza de la actitud confrontacional y fueron los principales derrotados en todo lo que ocurrió.

El alcalde Jadue dijo estar disponible para ser candidato presidencial. ¿Un comunista puede aglutinar a toda la oposición?

Ponerse a hablar de candidaturas presidenciales hoy es una falta de respeto con mucha gente que lo está pasando muy mal. Aquí tenemos que asumir la realidad, están falleciendo personas, hay contagios, hay hambre. Diría tajantemente que pongamos el centro donde debe estar.

Pero más allá del contexto, ¿puede liderar al sector?

No voy a hablar de eso, porque entraría en un debate que no corresponde y, bueno, la vida lo dirá. Algunos empiezan a presentarse como candidatos y a hacer cosas muy precipitadamente en un contexto muy duro y es clave estar vinculado a lo que está viviendo la mayor parte de los chilenos.

Durante la tramitación del retiro de fondos aparecieron voces mencionándolo a usted como candidato. ¿No lo ha pensado?

Agradezco a quienes consideran que yo podría tener condiciones para un rol de esa naturaleza, pero estoy convencido de que hablar de candidaturas ahora es una falta de respeto. Además, esto no está en mis planes y quiero ser muy categórico respecto de lo que dije a propósito de otra persona que se está lanzando como candidato.