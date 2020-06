Carlos Montes, senador PS: “La responsabilidad que tenemos de llegar al acuerdo es ética, política y humana”

Una pausa, en medio de las intensas negociaciones para alcanzar un acuerdo con el gobierno en torno a un plan de emergencia, se toma el senador Carlos Montes. El representante del PS en la instancia aborda el avance de las tratativas y, aunque asegura que el camino hacia un pacto “es incierto”, admite que su sector tiene un deber ante la crisis sanitaria, social y económica.

En momentos en que la economía del país está entrando en uno de sus peores momentos y en medio de una crisis de esta magnitud, ¿qué margen tenía la oposición para no concurrir a este acuerdo?

Después de tres meses de pandemia, estamos con una situación en que se han profundizado los problemas sanitarios. Y los partidos de la oposición concurren a este plan de emergencia para rectificar los errores que se cometieron. Esa es la motivación principal y por eso estamos acá, más allá de cualquier otro tipo de cálculo.

Pero su sector no ha capitalizado, según las encuestas, la crisis social de octubre y ahora, en medio de la pandemia, no aparecen como un actor relevante ante la ciudadanía...

Se sacan muchas conclusiones a partir de cuál es la presencia mediática y no del desempeño que hemos tenido en el Parlamento, en la sociedad y en los intentos de coordinación. Desde el punto de vista del Parlamento, por ejemplo, hemos tenido puntos de acuerdo muy fuertes, quizás como nunca. A nivel de partidos, seis de ellos han sacado dos declaraciones, donde se ve un referente político que se va perfilando frente a ciertos hechos de la coyuntura.

Pero más allá de eso, ¿no cree que este acuerdo también es una prueba de fuego para la oposición?

No lo miraría desde el punto de vista más mezquino, sino desde una mirada de país, de responsabilidad frente a la sociedad. Lo que más nos complica es que hay mucha gente contagiándose, con hambre y que, además, tiene que salir a aplaudir una canasta porque es lo único que ha recibido en tres meses. Entonces, la responsabilidad que tenemos de llegar a este acuerdo es ética, es política y es humana.

Y si no acceden a sus planteamientos, ¿tienen margen para bajarse del diálogo?

Aquí estamos por la situación de las familias y la crisis sanitaria y si vemos que lo que se está proponiendo no es el plan de emergencia que el país necesita, no vamos a estar en el acuerdo.

¿Cómo evalúa el estado actual de las negociaciones?

No me atrevo a ser ni optimista ni pesimista. Y lo he dicho desde el primer momento, porque cuando el gobierno empezó por el lado a armar este equipo técnico y todo lo demás yo dije: ‘¿En qué estamos?’. Es una conversación de buena fe o no. Y siempre he tenido dudas de eso. Lo que veo es que las negociaciones para lograr acuerdo están bien inciertas y va a depender mucho del gobierno. Si ellos no aceptan la línea de pobreza como el punto de corte en IFE, por ejemplo.

Si no ceden en eso, ¿el PS se baja?

Es una cuestión que está pendiente porque sobre eso hay que ver el escenario específico.

Han tenido diferencias con el Ejecutivo en el plan de reactivación. ¿Cuál es la importancia que le da la oposición a este punto y qué herramientas alternativas proponen?

Aquí es clave la inversión pública. La reactivación no puede ser solo en algunos aspectos, es integral. Aquí es lo económico productivo, pero también lo cultural, lo educativo, porque el nuevo contexto supone asumirlo todo. Segundo, aquí esto tiene que ser gradual, algunas cosas hay que hacerlas ahora; hay que preparar proyectos de inversión pública desde ya, públicos o privados. Y, además, es muy importante generar estímulos a la inversión privada. En esto la oposición tiene una propuesta clara. Lo primero es lo primero y es el apoyo a las familias y todo el tema sanitario, pero sabemos que es muy importante el marco fiscal, la reactivación y proponemos que haya marco de definiciones más generales en eso.