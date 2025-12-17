SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Carmona apuesta por un rol activo de Jara en el PC: “Es probable que juegue un papel significativo en las vocerías”

    El timonel comunista, además, adelantó algunos puntos a tratar en el comité central que tendrá la colectividad el fin de semana.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda

    En entrevista con la sección Protagonistas del programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se refirió a sus expectativas sobre el futuro de Jeannette Jara en la colectividad.

    Esto, luego de la rotunda derrota que sufrió la exministra del Trabajo en la elección presidencial el domingo 14 de diciembre frente a José Antonio Kast. La candidata del oficialismo y la DC consiguió un discreto 40,2%, mientras que el republicano se convirtió en presidente electo con un caudal del 58,2%, con más de 7 millones 254 mil votos.

    El timonel de la tienda de la hoz y el martillo desdramatizó la controversia que se produjo durante la cruzada por llegar a La Moneda, donde estuvo en permanente discusión la militancia de Jara en el PC. En la recta final, la entonces abanderada zanjó que si se convertía en presidenta renunciaría a la colectividad.

    Con los resultados de la elección, habrá que esperar un pronunciamiento de Jara sobre ese futuro. Considerando, además, que durante la campaña se produjeron roces con la dirigencia comunista.

    Aunque para Carmona, lo lógico es que Jara se mantenga en la tienda: “La verdad es que yo no tengo por qué plantearme otra interrogante. No tendría razón de qué. Aquí ninguno de nosotros está obligado. Esto es un compromiso voluntario, que tiene que ver con la conciencia de qué se trata un partido político, cuál es la posición que uno toma en la vida desde el punto de vista de los grandes intereses de un movimiento popular y cómo se dispone a contribuir para aportar, para servir”.

    En cuanto al rol que la extitular del Trabajo tendría en el partido, en medio de la discusión para reconfigurar la izquierda, señaló: “Dentro del Partido Comunista ella es miembro del organismo máximo, no solo del comité central, de la comisión política. Y espero que juegue un papel muy activo, entregando opiniones, haciendo propuestas, elaborando dentro de lo que es una dirección que tiene una tarea definida para casi todos”.

    “Ella en su momento era encargada nacional de un frente que es muy importante, incluso que ahora se notó que era muy importante, como el frente de los profesionales”, apuntó.

    Y luego agregó: “Lo más probable es que vaya a jugar un papel significativo en el plano de la representación o las vocerías del partido”.

    El presidente del PC, además, adelantó algunos puntos a tratar en el comité central que tendrá la colectividad el fin de semana.

    “Hay un análisis de nuestro partido este fin de semana, yo no lo voy a suplantar, van a estar todas las variables, ojalá todas o casi todas, que inciden sobre el resultado (electoral)”, señaló.

    En concreto, planteó que entre eso, preguntarse “por qué en una parte somos más eficientes que en otras para llegar con nuestro mensaje. Porque siempre quiero asumir que el tema es nuestro y no de la gente”.

