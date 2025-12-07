Carmona coincide con Jara en que el Ejecutivo se dedique a gobernar: “Tiene que haber sabiduría para saber hasta dónde se llega”

A pesar de que en un principio se cuestionó una supuesta distancia con la candidatura presidencial de Jeannette Jara, a solo una semana de la segunda vuelta, el timonel comunista, Lautaro Carmona, manifestó absoluta coincidencias con las posturas de la exministra.

Uno de los temas en que el timonel partidista respaldó la postura de la aspirante a La Moneda, fue en que ella preferiría que el gobierno se dedique a gobernar y no interferir ni enfrentarse con el candidato republicano, José Antonio Kast.

Al ser consultado si estaba de acuerdo con la postura de Jara, señaló: “ pero sin ninguna duda, leo perfectamente y creo que lo que también dice Jeannette es absolutamente justo, cierto, cuando se quiere vincular al tema de campaña".

Añadió, en entrevista con Mesa Central de Canal 13, que “una cosa es gobernar, otra cosa es la campaña. Tiene puntos de encuentro, entonces ahí tiene que haber, madurez, habilidad y yo diría sabiduría para saber hasta dónde se llega, no se llega, cosa que las partes no se sientan tensionadas, porque hace falta sinergia positiva”.

También sobre el gobierno de Gabriel Boric sostuvo: “Que tampoco se acentúen los tonos de parte del Ejecutivo respecto de ese espacio propio y legítimo. Y me gustaría que desapareciera cualquier idea de contradicción que afecte a las partes”.

¿Continuidad?

Asimismo, Carmona también respaldó el hecho de que un eventual gobierno de Jeannette Jara no será de continuidad del actual.

“En mi opinión no existen en la vida candidaturas, voy ha hablar no solo de esta, de continuidad, porque sería desconocer el curso de la historia. No puede alguien estar, como decía un sabio peruano, no es copia ni calco, es un proceso de otro, cada proceso tiene su originalidad, su autenticidad y su crecimiento propio”.

Añadió al respecto que “ en este caso es un proyecto distinto que incluso tiene una base de sustentación más amplia que la que tiene la coalición de gobierno, porque tienes que integrarle la DC sí o sí y eso le pone un elemento, no de número, sino cualitativo ”.

Consultado por las principales diferencias con la gestión de Boric respecto de una de Jara, el presidente comunista dijo que: “Creo que ella misma lo ha explicado: en una forma de abordar a tiempo y ojalá con cierta premura positiva, sin que eso signifique pasarse de largo en cuanto a la autoexigencia, cosas que angustian o preocupan a zonas de la población. Cómo abordar la política de seguridad pública, cómo abordar la política de vivienda, con qué intensidad. Yo creo que habrían temas de intensidad, habría de por medio un tema de eficacia en la gestión”.

Gobierno de centroizquierda

También Carmona fue consultado si es que gana Jara el próximo domingo será un gobierno de izquierda y este aseguró que será uno de “centroizquierda”.

“Si gana Jara el domingo sí o sí es un gobierno de centroizquierda”, señaló asegurando que “en absoluto” le molestaba que este fuera así. “Yo voy a ser parte de la coalición, como tampoco al centro le molesta que esté”, agregó.

“No existe el camino propio hoy por hoy. La única vez que en Chile ha habido un camino propio, y duró lo que duró, fue el triunfo de Frei Montalva con un copamiento mayoritario de la DC en el Congreso. Nunca más ha habido”, puntualizó.

Agregó además que “siempre se requiere de una u otra fuerza que contribuya, y ya cuando otra fuerza contribuye, tú estás ya disponiéndote a buscar un punto de encuentro mínimo común entre las partes”.

Ese mismo tono había usado un poco en entrevista con radio Nuevo Mundo, donde fue insistente en un llamado a la unidad.