SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Carmona desdramatiza posibilidad de dos listas parlamentarias oficialistas y descarta que afecte respaldos a Jara

El timonel del Partido Comunista, además, negó que su colectividad tenga una condición distinta a las demás tiendas de la alianza para llevar adelante las tratativas con miras al Congreso.

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
El Presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, este martes desdramatizó la posibilidad de dos listas parlamentarias en torno a los partidos de la alianza de gobierno con miras a la elección de noviembre, y a la vez descartó que una situación de esas características afecte los respaldos a la abanderada del sector, Jeannette Jara.

Esto, luego que pese a las largas jornadas de negociaciones, distintos dirigentes han reconocido que no han habido avances concretos en las conversaciones que obligatoriamente deben culminar este sábado, cuando concluye el plazo para inscribir pactos electorales.

Ayer lunes, por ejemplo, la reunión estuvo marcada por la presión ejercida por los partidos más chicos de la alianza (aquellos con menor representación parlamentaria) en contra de los más grandes, para intentar conseguir una buena representación en el pacto unitario que apuestan por conformar. Y figuras como el diputado Jaime Mulet (FRVS), han deslizado la posibilidad de dos listas.

En diálogo con radio Cooperativa, Carmona sostuvo que de no llegar a acuerdo para una lista única, “no se afectan los respaldos a la candidatura a la Presidencia” y que ”se genera una cantidad de candidaturas que recaban más adhesión electoral y toda vez que va en beneficio la candidatura a la presidencia, lo que se afecta, y es el sostén que tiene este esfuerzo de la lista única, es la electividad con vista a una mayoría parlamentaria".

“Si somos capaces de una fórmula, una articulación, que achique al máximo el efecto sobre la electividad, de tal forma que el propósito de ganar una mayoría parlamentaria siga absolutamente vigente, creo que puede ser una ecuación que se construya entre todos los que estamos hoy día en esta mesa de nueve partidos. Y bueno, una vez que tenga eso una argumentación, será dada a conocer por la titularidad de la mesa misma”, sostuvo.

El timonel comunista también abordó los cuestionamientos de Mulet a su tienda, respecto a una falta de liderazgo para llevar adelante las tratativas.

“Yo siento que el Partido Comunista, en forma muy seria, muy responsable, teniendo muy claro hasta dónde son sus capacidades de movimiento, ha hecho su contribución. No tengo la mirada, yo agradezco la expectativa, pero no tengo esa mirada de que sea posible que nosotros, por sí, ante sí, tomemos un protagonismo que le toca en igualdad de condiciones a todos los partidos”, dijo.

Carmona remarcó que las conversaciones aún están abiertas y que esa es la disposición del PC, pero que también está sobre la mesa una segunda opción: “Yo sigo bregando -esto no ha cerrado- porque al fin encontremos esa magia, pero me doy a esa variante que surge en el debate abierto, de achicar al máximo un efecto que fuera no positivo, dada la apertura de más listas que dispersa, efectos, rendimientos de la votación en la electividad mayor o menor de una lista o de otra”.

Más sobre:PresidencialesParlamentariaLautaro CarmonaOficialismoPartido ComunistaJeannette Jara

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Estamos avanzando más lento de lo que se necesita”: las tratativas del oficialismo para conformar lista única parlamentaria

Megaincendio: tribunal accede a petición de defensas y reabre investigación

La advertencia UDI a Demócratas por el respaldo a Calisto: “Esperamos que reconsideren su opinión”

Marcel confirma que hay sumarios cerrados por mal uso de licencias: apunta a que algunos eran casos “triviales”

Cuáles son las películas chilenas que batallarán por el boleto a los Oscar y los Goya

Frente Amplio no vetará candidatura de Sharp y libera uno de los nudos de la negociación parlamentaria

Lo más leído

1.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

2.
El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

3.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

4.
Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

5.
El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

No era un misil, era un rayo: captan una enorme explosión en Estados Unidos

No era un misil, era un rayo: captan una enorme explosión en Estados Unidos

Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido

Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido

Pasajeros captan a un niño manejando un microbús: el chofer autorizó al menor

Pasajeros captan a un niño manejando un microbús: el chofer autorizó al menor

El “juego” del calamar: este pescador se jactaba de su gran captura y el molusco reaccionó sorpresivamente

El “juego” del calamar: este pescador se jactaba de su gran captura y el molusco reaccionó sorpresivamente

Servicios

Comienza la venta de entradas para Lollapalooza Chile 2026: revisa los precios

Comienza la venta de entradas para Lollapalooza Chile 2026: revisa los precios

Confirman pago anual de hasta $678 mil por el Subsidio al Empleo Joven

Confirman pago anual de hasta $678 mil por el Subsidio al Empleo Joven

Cuáles son los nuevos prefijos para los números de llamadas spam

Cuáles son los nuevos prefijos para los números de llamadas spam

“Estamos avanzando más lento de lo que se necesita”: las tratativas del oficialismo para conformar lista única parlamentaria
Chile

“Estamos avanzando más lento de lo que se necesita”: las tratativas del oficialismo para conformar lista única parlamentaria

Megaincendio: tribunal accede a petición de defensas y reabre investigación

La advertencia UDI a Demócratas por el respaldo a Calisto: “Esperamos que reconsideren su opinión”

Jara y eliminación de las AFP: “yo voy a priorizar la implementación de la reforma previsional”
Negocios

Jara y eliminación de las AFP: “yo voy a priorizar la implementación de la reforma previsional”

Startup de inteligencia artificial ofrece US$ 34.500 millones a Google por el navegador Chrome

Gigante belga lanza OPA para concretar la compra de Cementos Bío Bío

Los crudos relatos de los norcoreanos que aseguran haber sido enviados a Rusia para trabajar “como esclavos”
Tendencias

Los crudos relatos de los norcoreanos que aseguran haber sido enviados a Rusia para trabajar “como esclavos”

Quién es “Chipi”, el delincuente y principal sospechoso de la muerte de Miguel Uribe Turbay

Este teléfono funciona como una laptop de bolsillo con dos pantallas y multitarea sin lag

Gustavo Álvarez entrega las claves de la llave de la U ante Independiente por la Copa Sudamericana
El Deportivo

Gustavo Álvarez entrega las claves de la llave de la U ante Independiente por la Copa Sudamericana

El plan piloto que alista la UC para no fallar en la inauguración del Claro Arena

Dimitrov le da una mano a Alejandro Tabilo y lo mete en el cuadro principal del US Open

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Cuáles son las películas chilenas que batallarán por el boleto a los Oscar y los Goya
Cultura y entretención

Cuáles son las películas chilenas que batallarán por el boleto a los Oscar y los Goya

De Lionel Richie a Ricky Martin: estos son todos los conciertos en el nuevo Claro Arena de la UC

Una nueva era: Taylor Swift anuncia su nuevo disco

Informe de Médicos Sin Fronteras advierte que políticas migratorias en EE.UU., México y América Central dejan a miles de personas en peligro
Mundo

Informe de Médicos Sin Fronteras advierte que políticas migratorias en EE.UU., México y América Central dejan a miles de personas en peligro

Tres personas detenidas por vandalizar con pintura roja la Embajada de Israel en La Haya

Administración de Trump acusa a la Universidad George Washington de violar la ley por no atajar el antisemitismo

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi
Paula

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales