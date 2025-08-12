Carmona desdramatiza posibilidad de dos listas parlamentarias oficialistas y descarta que afecte respaldos a Jara

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, este martes desdramatizó la posibilidad de dos listas parlamentarias en torno a los partidos de la alianza de gobierno con miras a la elección de noviembre, y a la vez descartó que una situación de esas características afecte los respaldos a la abanderada del sector, Jeannette Jara.

Esto, luego que pese a las largas jornadas de negociaciones, distintos dirigentes han reconocido que no han habido avances concretos en las conversaciones que obligatoriamente deben culminar este sábado, cuando concluye el plazo para inscribir pactos electorales.

Ayer lunes, por ejemplo, la reunión estuvo marcada por la presión ejercida por los partidos más chicos de la alianza (aquellos con menor representación parlamentaria) en contra de los más grandes, para intentar conseguir una buena representación en el pacto unitario que apuestan por conformar. Y figuras como el diputado Jaime Mulet (FRVS), han deslizado la posibilidad de dos listas.

En diálogo con radio Cooperativa, Carmona sostuvo que de no llegar a acuerdo para una lista única, “no se afectan los respaldos a la candidatura a la Presidencia” y que ”se genera una cantidad de candidaturas que recaban más adhesión electoral y toda vez que va en beneficio la candidatura a la presidencia, lo que se afecta, y es el sostén que tiene este esfuerzo de la lista única, es la electividad con vista a una mayoría parlamentaria".

“Si somos capaces de una fórmula, una articulación, que achique al máximo el efecto sobre la electividad, de tal forma que el propósito de ganar una mayoría parlamentaria siga absolutamente vigente, creo que puede ser una ecuación que se construya entre todos los que estamos hoy día en esta mesa de nueve partidos. Y bueno, una vez que tenga eso una argumentación, será dada a conocer por la titularidad de la mesa misma”, sostuvo.

El timonel comunista también abordó los cuestionamientos de Mulet a su tienda, respecto a una falta de liderazgo para llevar adelante las tratativas.

“Yo siento que el Partido Comunista, en forma muy seria, muy responsable, teniendo muy claro hasta dónde son sus capacidades de movimiento, ha hecho su contribución. No tengo la mirada, yo agradezco la expectativa, pero no tengo esa mirada de que sea posible que nosotros, por sí, ante sí, tomemos un protagonismo que le toca en igualdad de condiciones a todos los partidos”, dijo.

Carmona remarcó que las conversaciones aún están abiertas y que esa es la disposición del PC, pero que también está sobre la mesa una segunda opción: “Yo sigo bregando -esto no ha cerrado- porque al fin encontremos esa magia, pero me doy a esa variante que surge en el debate abierto, de achicar al máximo un efecto que fuera no positivo, dada la apertura de más listas que dispersa, efectos, rendimientos de la votación en la electividad mayor o menor de una lista o de otra”.