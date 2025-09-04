Carmona destaca decisión del tribunal electoral sobre mantener derecho a voto de Jadue y pide “tolerancia” durante el proceso

En medio del homenaje del Partido Comunista por el aniversario del triunfo presidencial de Salvador Allende, el timonel del PC, Lautaro Carmona, dedicó unas palabras para destacar la candidatura de Daniel Jadue.

Durante su discurso celebró la decisión de primera instancia del Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana de mantener el derecho a sufragio del exalcalde de Recoleta, de esta forma, –por ahora– sigue en pie su postulación a la Cámara Baja por el distrito 9, pese a la reclamación de Renovación Nacional.

“Debemos valorar el pronunciamiento que ha tenido el tribunal electoral que falló a favor de mantener la candidatura del compañero Daniel Jadue. En definitiva, debemos levantar las banderas que empatan las propuestas que hace este sector del mundo progresista, decente y centroizquierda para llegar a millones de personas y construirnos en mayoría”, señaló Carmona.

Asimismo, pidió “tolerancia” durante el proceso que enfrenta la candidatura.

Y añadió: “Vamos a seguir pendientes todo el tiempo hasta que se diluciden cualquier fenómeno que podría afectar su candidatura”.

El abogado de RN, Marcel Brunet, ingresó un reclamo al tribunal para excluir a Jadue del padrón electoral, argumentando que incumple la Constitución debido a que pesa en su contra una acusación del Ministerio Público en el marco del caso Farmacias Populares.

Jadue arriesga 18 años de cárcel por fraude al Fisco, cohecho, estafa y delito concursal. Sin embargo, el organismo determinó que los alegatos sobre su situación judicial no eran suficientes para suspender sus derechos electorales, ya que no se “dictado por el juez de garantía el auto de apertura de juicio oral, en los términos que ordena el artículo 277 del Código Procesal Penal, de manera que la sola acusación no ha podido producir el efecto de suspender el derecho de sufragio”.

La candidatura de Jadue todavía debe enfrentar el pronunciamiento del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).