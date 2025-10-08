Carmona dice que tiene la “sana expectativa” que al término del proceso judicial contra Jadue se concluya que es “inocente”

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, abordó la audiencia de preparación del juicio oral para Daniel Jadue en donde indicó que tiene la más “sana expectativa” que cuando termine el proceso judicial concluya que el exalcalde de Recoleta es “inocente”.

En el proceso judicial que está abierto contra Jadue, el militante del PC se encuentra imputado de varios delitos como fraude al fisco, estafa y delito concursal, por los cuales arriesga hasta 18 años de cárcel.

Ante esto, Carmona señaló en T13 que tiene "la más sana expectativa de que hecho todo el procedimiento de juicio real, porque hasta aquí aparece un juicio, entre comillas, porque tiene incluso sanciones como la prohibición de ser, de estar en el registro electoral y poder ser candidato, va a concluir en que él es inocente“.

“Y que lo que ha hecho una tarea en su condición de autoridad pública del país, como alcalde de un municipio, expuso una cantidad de políticas públicas que fueron de abierto y directo beneficio de la comunidad y en ese procedimiento, en cuestiones que son administrativas unas, en opciones que pueden ser mejores o peores otras, pero siempre buscando la gran motivación de beneficio a la comunidad”, mencionó el timonel del PC.

“Ha sido formalizado, formalizar no significa que él tiene ya responsabilidades que le asigna la fiscalía, eso hay que demostrarlo y para eso el juicio oral. Entonces, creo, que tengo tranquilidad total, digamos, de cómo va a cursar este juicio, de cuáles son las capacidades que tiene la defensa de Daniel, cuáles son las capacidades que él mismo tiene para exponer su situación y voy a vivir en la intensidad que corresponde a ese proceso”, añadió.

Respecto a la fallida candidatura del exalcalde y su futuro político Carmona señaló que “hay una presentación que todavía no tiene respuesta y que hay que esperar cuál es el pronunciamiento que tienen los tribunales y eso va a determinar más allá de lo que yo quiera o no quiera la habilitación o no como ciudadano pleno”.