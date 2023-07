Carmona (PC) pide que gobierno haga valer responsabilidades políticas por líos de platas

El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió al duro momento que azota el Ejecutivo luego de que salieran a la luz una serie de supuestas irregularidades en la asignación de fondos estatales desde ministerios a instituciones sin fines de lucro.

A juicio del representante del PC, se trata de un error en la manera en que se entregan los fondos a las fundaciones, corporaciones y otras organizaciones no gubernamentales, y por el que el gobierno debería hacer valer las responsabilidades políticas.

En entrevista con Mesa Central de T13, Carmona dijo tener la sana expectativa de que “en las horas que vienen se llegue a todas las precisiones, porque aquí no hay ninguna posibilidad que no se precisen las responsabilidades de quienes tenían conocimiento de causa o no, de quienes demoraron trasladar estas observaciones a los espacios institucionales que les correspondía conocerlos para tomar medidas”

Además recalcó que le parece que en los casos que se han ido conociendo hay una “cosa no transparente en plenitud”. “Cuando existe un funcionamiento del Estado que permite transferencias directas, sin mediar concursos y con una altísima -para no decir absoluta- discreción de la gente a cargo de esa asignación, eso tiene que cambiar. Yo espero que eso ganemos después de esta tremenda, triste y repudiable experiencia, en lo que es legislación a favor del uso 100% de lo que son las tareas sociales con las que muchos de estos proyectos tienen vinculación”, dijo.

“Y tengo la confianza que desde la gestión del Presidente y del gobierno va aquedar transparentemente confirmado que hubo diligencias, posición clara y determinante, tal como dijo el Presidente ‘caiga quien caiga’, afecte a quien afecte”, finalizó.