Carolina Goic, Senadora DC: “Hago un llamado a RD a dejar de lado la acusación a Blumel y no perder el tiempo”

Durante este periodo legislativo, la senadora DC Carolina Goic asumirá la presidencia de la Comisión de Salud del Senado. Sus esfuerzos -dice- están orientados en promover que se despache la ley del cáncer y el fortalecimiento de Fonasa. Además de enfrentar la emergencia derivada del coronavirus.

La legisladora por Magallanes asegura que para encarar este desafío mundial se debe convocar a todos los actores a la mesa y “dejar la trinchera”. “Si en algún momento se da una situación, tiene que ser evaluada en conjunto, de forma amplia”, dice aludiendo a un eventual impacto en el itinerario del plebiscito.

¿Cómo ha visto la gestión del gobierno respecto al coronavirus?

El coronavirus va a poner a prueba la institucionalidad y la capacidad del sistema, pero no solo de salud. Cómo enfrentamos esto es algo que tenemos que hacer todos en conjunto y en esto, sin duda, el gobierno ha tomado las medidas necesarias, pero es momento de salir de la trinchera. Tengo profundas diferencias con el ministro Jaime Mañalich, pero este es un desafío donde todos tenemos que colaborar. Extraño un plan de contingencia para enfrentar la cuarentena.

¿Le da confianza la gestión del ministro Mañalich en este tema?

Son muy importantes las señales que se dan y lo que uno espera es que todos estén a la altura. Pensando en la situación del país, el coronavirus nos va a enseñar a sentarnos a la mesa y a ponernos de acuerdo.

¿Los han convocado para eso?

No y en eso ha habido lentitud en reaccionar.

Luego del primer caso en Chile, Mañalich advirtió su preocupación por cómo esto podría afectar al plebiscito. ¿Cómo lo ve?

Me alegro de haber escuchado al Presidente, cuando dice que se van a tomar todas las medidas para garantizar un plebiscito ejemplar. Eso es lo que corresponde, a diferencia de lo que planteó inicialmente el ministro.

¿Pero si los casos siguen subiendo se podría complicar el plebiscito?

Me quedo y valoro la postura de dar todas las garantías para que se realice y sea en forma segura para la gente. Pero si en algún momento se da una situación, tiene que ser evaluada en conjunto, de forma amplia.

Un sector de la oposición planteó dos ofensivas contra la figura del Presidente. Una, sobre una inhabilidad física o mental y, la otra, para adelantar las elecciones presidenciales. ¿Es irresponsable promover esto?

Para resolver las crisis no existen atajos. En una democracia que ya está debilitada los actores políticos tenemos la responsabilidad de fortalecerla y estamos en una situación en que, pese a las actuaciones del Presidente, tenemos que defender la institucionalidad. Les preguntaría a quienes están por una salida por otras vías, cuál es su alternativa.

El presidente de la DC Fuad Chahin se abrió a la posibilidad de adelantar elecciones. ¿Se equivocó?

Después él mismo tuvo que clarificar sus dichos. Esa propuesta no la comparto. A quienes hemos sido electos nos corresponde enfrentar este momento y dar certezas.

¿Quienes promueven esto no le toman el peso a este proceso?

Es de perogrullo, de sentido común, que todos los sectores de la oposición deberían estar haciendo campaña por el “apruebo” y tener el foco en eso. Lamento que no haya habido un acuerdo para hacer una campaña conjunta, porque instalar un mensaje es mucho más difícil si se dispersan las fuerzas.

¿Pero con esa actitud se pueden verdaderamente unir?

Respecto de los partidos que suscribieron el acuerdo, de aquí al plebiscito la voz debería ser una sola.

No fue así. La ex Concertación promovió la idea de hacer una campaña conjunta, pero el Frente Amplio, que firmaron el acuerdo, se negó...

No estuve en esas negociaciones, pero me consta el ánimo de Carmen Frei de trabajar en conjunto. Eso no se logró y perdimos fuerza.

¿Culpa al FA de la falta de unidad?

Todos somos responsables de generar las condiciones para que haya un buen proceso y cada uno tiene que asumir esa responsabilidad.

Desde RD impulsan una acusación constitucional contra el ministro Gonzalo Blumel. ¿Es momento de buscar responsabilidades políticas?

No resolvemos el problema presentando acusaciones constitucionales. Ya enfrentamos la del exministro Andrés Chadwick, en su momento, y me parece muy bien la decisión que tomamos. En esto diría que nos pongamos a hacer nuestro trabajo.

¿Le hace un llamado a RD a dejar esto de lado y no perder el tiempo?

Por supuesto, le hago el llamado tal cual, hago un llamado a RD a dejar de lado la acusación a Blumel y no perder el tiempo. Basta de perder el tiempo en actuaciones que no llevan a ningún resultado. Todos hemos condenados los abusos, pero hoy, con el esfuerzo de sacar ministros, ¿resolvemos el problema? Así como le digo al Presidente que sea más parte de la solución, también le digo a sectores de izquierda que por favor sean parte de la solución y no del problema.

Desde el oficialismo critican que la oposición no ha condenado la violencia. ¿Qué piensa?

No es aceptable que se valide la violencia como una forma legítima de plantear demandas sociales. Ahí es donde ha habido actuaciones que no han sido lo suficientemente claras.

¿Ve sectores, como el FA y el PC, que sí la validan?

Por supuesto, pero ahí lo que espero son actuaciones coherentes. Cuando les preguntas dicen ‘no, si hemos señalado que condenamos la violencia’, pero validan actuaciones que son violencia.

¿A qué proyectos quiere dar relevancia en la Comisión de Salud?

Lo primero, espero aportar a que enfrentemos la amenaza del coronavirus de la mejor manera como país. En materia de agenda legislativa me interesa que podamos sacar adelante la ley del cáncer, que es un proyecto prioritario para el país. Tenemos el gran desafío de una reforma estructural en salud, donde el desafío es el proyecto de fortalecimiento de Fonasa. Hay un tercer tema que es bien relevante y que tiene que ver con salud mental, que hoy sigue estando en el patio trasero.