Política

Carolina Tohá graba mensajes de campaña para candidatos del Socialismo Democrático

Durante este jueves, tres postulantes al Congreso -dos del PPD y uno del PS- publicaron registros grabados por la exministra. El gesto se da luego de su mayor reaparición pública desde su derrota en la primaria del 29 de junio.

Cristóbal Fuentes
La reaparición de Carolina Tohá fue con todo. La exministra del Interior no solo participó de la comida en honor a Jeannette Jara realizada esta semana -y sinceró su disponibilidad a tener un rol activo en su campaña-, sino que también dio un paso al frente en la parlamentaria.

Durante este jueves, dos candidatos a diputado del Partido Por la Democracia (PPD), en que ella milita, publicaron videos de apoyo que grabó la extitular de Interior.

Una de ellas fue la actual diputada Helia Molina, quien va a la reelección por el distrito 10 (Santiago, Providencia, Ñuñoa, entre otras comunas).

“Quiero saludar a todas las ciudadanas y ciudadanos que votan en el distrito 10, de Santiago, que me tocó representar alguna vez, y pedirles su apoyo para la lista Unidad por Chile, y para la reelección de Helia Molina. Ella es una mujer valiente, coherente, es una gran luchadora y persona (...). Su presencia en el Parlamento, su reelección, es una garantía de que esa voz que no se equivoca, que nunca se pierde, siga ahí representándonos a todos nosotros”, dijo la excandidata presidencial del Socialismo Democrático en el registro.

Hizo lo mismo con la dupla de Molina en el distrito 10, el secretario general del PPD, José Toro. “Quiero pedirles a los electores y electoras del distrito 10, de Santiago, apoyo para Pepe Toro en esta elección parlamentaria”, sostuvo Tohá en otro video.

“Necesitamos en estos momentos, en una elección tan marcada por las fuerzas la derecha radical que en todo el mundo está cobrando tanta relevancia, que defendamos las cosas en que creemos los progresistas, que cuidemos a nuestro país, que no dejemos que sea arrastrado en ese retroceso”, agregó en ese mismo registro.

Antes de eso, Tohá ya había tenido acercamiento con algunas candidaturas. En particular, con las del Partido Liberal. La exalcaldesa protagonizó una jornada de mujeres con las postulantes al Congreso de esa colectividad en el Hotel San Francisco, en el centro de Santiago, a fines de agosto.

En esa ocasión, en el PPD resintieron el acercamiento, pues no tuvo un gesto así con las candidaturas de su propio partido.

Además de Molina y Toro, Tohá también destinó un video a la candidatura del actual diputado Arturo Barrios, militante socialista. Él va a la reelección por el distrito 7 (Valparaíso, Viña del Mar, Concón).

Con los videos y su asistencia a la comida que protagonizó Jara, Tohá pone fin a su enclaustramiento político, que inició tras su derrota en la primaria del 29 de junio.

Más sobre:Carolina Tohápresidenciales

