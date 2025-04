Carolina Tohá por caso Monsalve: “Ahora hay que considerar que esas cosas imposibles no son”

La candidata presidencial del PPD y exministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a una vez más al caso Monsalve señalando que "es una tragedia lo que sucedió, una situación gravísima" y que un caso como este "no está como en las posibilidades para las que uno está preparada".

En conversación con Radio ADN, es que la abanderada del PPD fue consultada sobre el caso que salió a la luz mientras ella se desempeñaba como ministra del Interior, y que tiene hoy en día al exsubsecretario con prisión preventiva.

“Uno cuando está en un cargo como el que yo estaba, de ministra del interior, está todos los días manejando cosas terribles, pero una como esta, no está como en las posibilidades para las que uno está preparada”, mencionó la exministra, agregando que “y yo creo que en ese sentido también, algo que parecía imposible, ahora hay que considerar que esas cosas imposibles no son. Hay que estar preparado y hay que tener un poco la disposición de espíritu de que cosas de esa magnitud pueden pasar”.

Durante la jornada de este miércoles continuará la audiencia de revisión de medidas cautelares de Manuel Monsalve en el l 7° Juzgado de Garantía.

Carolina Tohá, también se refirió a la declaración de Monsalve ante la Fiscalía, dada a conocer por La Segunda, y donde se señala que el presidente Boric le habría dicho que debía prevalecer la presunción de inocencia.

“No creo que haya nada especial en eso, decir la presunción de inocencia es una cosa que está en la ley. No es una gran afirmación decir eso, pero yo no estuve en esa conversación, así que no me puedo referir a una cosa donde no participé”, expresó la candidata del PPD.

Finalmente Tohá también cuestionó el proceder del exsubsecretario señalando que “Lo más impresionante es que una persona de la seriedad de Manuel Monsalve, de la pulcritud de Manuel Monsalve, maneje una situación personal de una forma como la que conocimos”.

“Todo eso es desconcertante, o sea, supera la comprensión y es muy impactante también como la experiencia que uno ha tenido ya no como autoridad ni ministerio del interior, sino como mujer, ver esta frontera tan compleja que tienen los hombres con la sexualidad. Hay un punto donde uno descubre y se impresiona cada vez de ver conductas que no espera de ciertas personas”, señaló.