Carter vs. Hurtado: la disputa republicana por el Senado en La Araucanía

La Araucanía es una de las principales apuestas del Partido Republicano para la elección senatorial del próximo 16 de noviembre. La circunscripción es una de las pocas -si no la única- donde la colectividad liderada por Arturo Squella cuenta con dos cartas fuertes: el exalcalde de La Florida Rodolfo Carter y la secretaria general de la tienda, Ruth Hurtado.

La apuesta es clara, pero riesgosa: repetir el resultado de las elecciones al Consejo Constitucional de 2023, donde el partido obtuvo dos de los cinco escaños. Para eso, se espera que el exjefe municipal -quien según las encuestas que manejan es la figura mejor posicionada para los comicios- arrastre a la exconvencional.

Si bien se muestran optimistas, no esconden que es un resultado difícil de lograr y que, en el peor escenario, podría dejar a Hurtado -una de sus militantes más destacadas- fuera del Senado.

Esto, porque recalcan que el rival directo de Hurtado es Vanessa Kaiser, hermana del abanderado del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, con quien disputaría el segundo cupo del pacto.

En ese contexto, la carrera por asegurar un cupo en la Cámara Alta se ha ido tensionando. Pese a que en el partido recalcan que fue la propia secretaria general la que solicitó que Carter se sumara como su compañero de fórmula -algo que Hurtado ha dicho públicamente-, lo cierto es que la relación entre los dos está lejos de ser cercana.

26 Septiembre 2025 el candidato presidencial, Jose Antonio Kast junto Rodolfo Carter, autoridades y parlamentarios del Partido Republicano y Social Cristiano, presentaron la iniciativa FuerzaNacional, donde darán a conocer 5 compromisos para combatir al crimen organizado en nuestro país. Foto: Andres Perez Andres Perez

Según fuentes del partido, si bien es una disputa que se ha mantenido en privado, son varios los factores que han incidido en que la que algunos denominan como la dupla favorita del abanderado republicano, José Antonio Kast, se haya ido distanciando en el marco de la campaña.

Derechamente -dicen fuentes de la tienda-, no es que tengan mala relación, “solamente no la tienen”. Pese a eso, en el marco de las elecciones municipales del año pasado, Carter -en ese entonces alcalde de La Florida- entregó públicamente su respaldo a la candidatura de Hurtado a la Municipalidad de Recoleta, la que finalmente terminó bajando en favor de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli).

De ahí en adelante, no son muchos los episodios que los reúnen, hasta que, en junio de este año, el exjefe municipal confirmó su arribo al comando de Kast y dos meses después su candidatura al Senado por La Araucanía.

Esto, pese a que inicialmente la directiva del partido y la propia secretaria general habían descartado esa opción frente a la decisión de la militancia regional de que Hurtado fuese la carta de republicanos para llegar al Senado. En la tienda habían definido, como parte de una estrategia, llevar solo una carta fuerte por región, con el objetivo de asegurar el cupo y evitar la dispersión de votos.

En el partido si bien desmienten que haya tensiones entre ambos candidatos, en el sector hay quienes aseguran que Hurtado ha transmitido su descontento por la alta exposición que le ha dado la colectividad a Carter.

El exalcalde en algunas ocasiones ha realizado vocerías junto al abanderado, lo ha acompañado a su gira por el país e incluso abrió su acto de campaña en Iquique, lo que en la tienda recalcan no es raro, sobre todo considerando que se trata de una figura reconocida a nivel nacional y que darle mayor exposición podría facilitar lograr los dos escaños en la región.