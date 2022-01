Caso de diputada sin vacuna Covid: Bellolio dice que autoridades deben “dar cierto ejemplo” y que es “razonable” que legisladores transparenten si están inmunizados

Este martes, el vocero de gobierno, Jaime Bellolio, comentó el caso de la diputada del Partido Socialista por la Región de Los Lagos Jenny Álvarez que no cuenta con las vacunas contra el coronavirus y contrajo la enfermedad.

Su contagio llevó a cuarentena a toda su bancada junto al presidente del partido, Álvaro Elizalde. La situación supone un conflicto respecto del derecho constitucional de los parlamentarios por ingresar a la Sala y el de las personas que quieren resguardarse del virus en el Congreso.

En entrevista con radio Universo, el ministro de la Secretaría General de Gobierno consideró que es necesario un “equilibrio” para ver este tipo de casos y que el ingreso a la Sala en el Congreso debe ser con “respeto” de las demás personas que “sí se están resguardando” del coronavirus.

“El Congreso -como probablemente expusieron- no puede prohibirle la entrada a un diputado o diputada a la Sala porque así lo mandata la propia Constitución, pero tiene que equilibrarse eso con el debido cuidado y respeto por las personas que están en el entorno nuestro y que si uno no se vacuna expone a mayor riesgo”, explicó el exdiputado.

“Yo entiendo que hubo personas de esa misma bancada y otros que estuvieron muy en desacuerdo con la política de nuestro país de vacunación, como la comenzamos y luego el pase de movilidad, porque decían que era inaceptable, pero el pase de movilidad es hacerse cargo de que uno es responsable”, explicó el vocero de gobierno.

También comentó que “cuando partimos la vacunación había cerca de un 20% de personas que no se querían vacunar y ahora es alrededor de un 5%”.

De esta forma, Bellolio dijo que “uno por supuesto que es responsable de sí mismo, pero también de quienes están a sus costados, adelante y atrás, con quienes almuerzan y los funcionarios con los que puedan estar. Para no exponer a las otras personas por decisiones personales, es que nosotros hemos insistido en el uso de el pase de movilidad y que este sea controlado de manera adecuada”.

Respecto a si los parlamentarios deben o no dar a conocer sus esquemas de vacunación, el secretario de Estado comentó que “nosotros como gobierno no podríamos hacerlo (…). A mí me parecería bastante razonable que los parlamentarios mostraran si es que ellos están o no están vacunados, a pesar de que es una decisión absolutamente personal. Las autoridades en general tienen que dar cierto ejemplo a la población que debemos vacunarnos para proteger la salud pública”.