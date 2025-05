Caso ProCultura: Tohá enfatiza importancia de una “investigación sin interferencias” y justifica silencio de Boric durante gira en Asia.

Durante una actividad de campaña del Día de la Madre en El Bosque, la candidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, se refirió a los últimos antecedentes conocidos en el caso ProCultura, enfatizando en la importancia de permitir a la justicia hacer las investigaciones necesarias .

Consultada respecto a los trascendidos en el caso, Tohá enfatizó que no mantenía ningún conocimiento al respecto.

“A propósito de los datos que se han conocido, que son informaciones, a veces son trascendidos, es normal que las personas quieran conocer, quieran respuestas, pero tenemos que lograr que esas respuestas se den de donde corresponde, que es desde la justicia”, resaltó la alguna vez ministra del Interior.

“Que estemos los actores políticos haciendo especulaciones o suposiciones no es ningún aporte a esa respuesta que los ciudadanos quieren. Lo que tenemos que hacer es no interferir y apoyar para que la justicia, de manera autónoma, haga las investigaciones y ojalá esas den resultado rápido y den respuesta a esa demanda que la ciudadanía tiene de tener respuestas”, agregó al respecto.

En el mismo sentido también se refirió al eventual financiamiento irregular de la campaña del Presidente Gabriel Boric, que habría sido contemplado por la fiscalía tras un comentario realizado por el fundador de ProCultura, Alberto Larraín, durante una conversación telefónica transcrita por la PDI el pasado 14 de octubre de 2024.

“Vamos a ver muchos actores diciendo muchas cosas a propósito de esta noticia y yo creo que lo que corresponde es que hagamos lo contrario. Esto es una tarea de la justicia, la interferencia política no solo no ayuda sino que muchas veces nubla la búsqueda de esa verdad y desde acá no vamos a contribuir a eso”, explicó.

Arremetida oficialista por ProCultura

Durante el sábado, a través medio de un comunicado público, el Frente Amplio, partido del presidente, señaló que las acciones de la fiscalía en ProCultura se tratarían de una "estrategia de espionaje con fines políticos“.

Mientras tanto, parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista solicitaron la remoción del fiscal Patricio Cooper, aunque no por la investigación de ProCultura sino que por la actuación de fiscalía en el polémico allanamiento a la diputada Karol Cariola (PC) el día que estaba dando a luz, en el contexto de una investigación de un eventual delito de tráfico de influencias.

Respecto al comunicado del Frente Amplio, Tohá enfatizó lo señalado anteriormente: “Yo creo que lo que tenemos que hacer los actores políticos es apoyar que la justicia investigue sin interferencias y que ningún actor, en medio de estas consultas, preocupaciones e inquietudes que la ciudadanía va a tener, busque, desde su agencia o punto de vista, marcar el punto ”.

Precisamente el punto de una investigación sin interferencias resaltó también consultada por la acción en contra de Cooper. “Esa respuesta vale para todas las temáticas que cruzan y atraviesan el debate de este tema”, enfatizó.

Mientras tanto, la candidata presidencial también defendió al Presidente Boric y su “silencio” frente al caso mientras se encuentra de gira en Asia.