Castro insiste en que su viaje a EE.UU. lo hizo bajo reglamento de la Cámara: “Esto no tiene nada que ver con licencias médicas”

Una visita a Estados Unidos, entre entre el 15 de diciembre de 2022 y el 7 de enero de 2023, ha complicado al presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), en medio del caso licencias médicas y la fiscalización a los diputados por sus viajes al extranjero durante su periodo parlamentario.

El viaje del parlamentario incluyó las fechas de Navidad, Año Nuevo y toda la semana distrital, que por reglamento está destinada al trabajo en terreno con los electores. Además, en el Congreso Nacional está acordado por reglamento interno que el mes de vacaciones de los funcionarios de la corporación, incluyendo parlamentarios, es en febrero de cada año.

El viaje de Castro quedó expresado en un documento que el diputado de RN envió al entonces presidente de la Cámara, el diputado Vlado Mirosevic (PL). “Ausencia inferior a 30 días“, fue el título del documento en el que notificó su salida entre el 15 de diciembre de 2022 y 7 de enero de 2023.

Castro volvió a referirse al tema este lunes y, tal como lo señalara la semana pasada, dijo que siempre ha actuado con transparencia y “conforme a la normativa vigente. Esto no tiene nada que ver con licencias médicas”.

El diputado señaló que pidió permiso sin goce de sueldo, todo lo hizo “con respeto al reglamento. No hay nada que ocultar. Mi conciencia queda absolutamente tranquila”.

“Esa semana que yo me tomé habiendo pedido permiso y habiendo entregado el ‘sin goce de sueldo’ en los días que correspondía. Si yo no hubiera hecho todo el procedimiento regulatorio, no estaría acá”.

Y añadió: “Tengo entendido que han sido dos viajes. Creo que han sido dos veces, podrán haber sido tres veces”.

“Si consideran que lo hice mal, llévenme a (la comisión de) Ética”, cerró Castro.