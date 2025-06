Castro (RN) pide a Comisión de Constitución poner en tabla proyecto que exime de contribuciones a adultos mayores en primera vivienda

El presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), envió una carta solicitando al presidente de la Comisión de Constitución, Jorge Alessandri (UDI), poner en tabla el proyecto de ley que busca eximir del pago de contribuciones a los adultos mayores en su primera vivienda.

Castro enfatizó que la solicitud tiene el carácter de transversal y será realizada con total respeto a la autonomía de la Comisión, destacando que este es un tema de justicia social urgente.

“Sabemos que la Comisión de Constitución tiene una agenda exigente, pero creemos que este proyecto merece ser considerado. Eximir del pago de contribuciones a los adultos mayores en su vivienda principal no solo es un acto de justicia, sino también una respuesta necesaria frente al fuerte aumento que han experimentado las contribuciones en el último tiempo. Vamos a hacer esta solicitud con el mayor respeto, pero con convicción, porque esta es una demanda transversal, profundamente sentida, y que no puede seguir esperando”, señaló el diputado.

La iniciativa fue ingresada el 18 de noviembre del año pasado y se encuentra actualmente en su primer trámite constitucional. El proyecto fue firmado por diputados de distintos sectores políticos, incluyendo a Jaime Araya (ind./PPD), Gustavo Benavente (UDI), Sergio Bobadilla (UDI), Pamela Jiles (PH), Andrés Jouannet (Amarillos), Ximena Ossandón (RN), Marcia Raphael (RN), Harry Jürgensen (ind./Rep.), Alexis Sepúlveda (PR) y el propio Castro.

“Como Presidente de la Cámara me corresponde recoger y canalizar aquellas demandas que, como esta, surgen de manera legítima desde la ciudadanía. Esta iniciativa no obedece a consignas ideológicas ni responde a intereses particulares, sino que es fruto del clamor transversal de miles de chilenas y chilenos que han visto en esta propuesta una forma concreta de justicia para quienes ya contribuyeron con su trabajo al desarrollo del país”, mencionó.

Desde la bancada de Republicanos, el diputado Jürgensen señaló que “para nosotros es un acto de justicia que los adultos mayores no paguen contribuciones, no solo por su esfuerzo de toda una vida trabajando por Chile, sino porque ya pagaron por sus casas, por tanto no es justo seguir pagando por ella. Proyectos como este contribuyen a mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores, porque les saca una carga que les preocupa y angustia”.

Jouannet, en tanto, agregó que “el cobro de las contribuciones a esta altura parece una chacota, el gobierno no puede explicar el alza de este impuesto a sectores vulnerables o de clase media en el último tiempo. Por otra parte, hay que plantearse el terminar con el cobro de contribuciones a personas mayores, fundamentalmente porque ellos han hecho ya un esfuerzo por el país, han pagado su impuesto permanentemente y no podemos seguirle cobrando impuestos incluso cuando ya son muy ancianos y les afecta naturalmente a su economía, a la compra de medicamentos o una serie de otras cuestiones que son fundamentales para personas que ya han trabajado por el país suficiente”.