Chile Vamos: descifrando otro regreso a la oposición

De vuelta. Con la derrota padecida esta noche por José Antonio Kast a manos de Gabriel Boric, la derecha de nuevo ha sacado -por segunda vez en siete años- boletos de regreso a la oposición.

Pese al bálsamo de los resultados parlamentarios de noviembre, el viaje al desierto ahora es de noche. Si bien tiene algunas luces que proyectan posibles escenarios, el principal saldo es de interrogantes. Incluso, el resultado que finalmente no fue estrecho como se pronosticaba, deja cierto sabor a reseteo y reinicio.

En el tramo de acá a marzo se delinearán los primeros trazos del futuro de un sector que -insisten ciertas voces- ha de buscar su destino en un mapa donde la coalición Chile Vamos ya no existe. A primera vista, la derrota los deja en el mismo barco junto al Partido Republicano. ¿El mismo? Es una de las tantas preguntas que se abren.

La cuestión, de qué pasará con las nuevas y viejas corrientes de la derecha, cruza varios ejes, advierten ahí.

Un listado a la rápida: la revisión crítica de por qué y cómo se terminó así; cómo discurrirá la diputa por el liderazgo; si habrá una sola y granítica oposición o no; las implicancias de posibles acuerdos con sus adversarios; el asunto de las nuevas mesas del Senado y la Cámara; y las decisiones ante el plebiscito de salida de la nueva Constitución, cuyo texto debiese conocerse cuando el nuevo gobierno lleve apenas unos tres meses.

En lo primero, varios de los consultados fuera de micrófono creen que dado el calibre de la derrota es poco probable soslayar a contar de ahora (con el balotaje esto estaba frenado) comienza una temporada de pasadas de cuenta, recriminaciones y una colección de “se los dije”.

En palabras de exministros y líderes partidarios, hay dos preguntas por responder: “por qué terminamos aferrados a Kast como pidiendo clemencia, y antes, por qué nos fuimos a encerrar a una primaria pésimamente pensada”.

Los liderazgos y la mesa del Senado

Es Kast -sin embargo- el que marcó el primer tono en lo que podría ser la oposición. El abanderado al reconocer su derrota afirmó que “el Presidente electo de Chile merece todo nuestro respeto y colaboración constructiva”. Entre los cercanos a Kast señalan que el presidenciable disputará su lugar de honor en la oposición.

Una ventaja es que el Partido Republicano logró meter 15 diputados y un senador y eso le da un poder de negociación.

Sin embargo, de seguro habrá más interesados en liderar la oposición. “No creo que en nuestro sector le vayan a regalar nada”, dice un RN.

En la derecha algunos miran a Marcela Cubillos, que nunca abandonó a Sichel antes de la primera vuelta, criticó al republicano y al final lo apoyó; pero la duda es que como su marido, Andrés Allamand, asumirá en marzo-abril como nuevo secretario general iberoamericano en Madrid, ella estará yendo y viniendo al menos hasta junio, cuando termine la Convención.

Otro nombre que podría adquirir cierta relevancia es Luciano Cruz-Coke, considerado como la principal figura del piñerismo que permanecerá en el Congreso. Él logró meterse en el Senado tras una difícil elección en la RM y dejando en la berma a Jaime Mañalich. Estuvo por el Rechazo en octubre 2020, pero dicen que en esta nueva temporada está en contra de atrincherarse, pero sin transar las ideas de derecha. Evópoli, su partido, fue castigado duramente en la parlamentaria (en La Araucanía perdió diputados, partiendo por su presidente Andrés Molina), y Cruz-Coke estaría por el diálogo.

Otro de los liderazgos que podría crecer es el senador RN Manuel José Ossandón, que logró reelegirse en la RM y está interesado, según fuentes de su partido, en tratar e presidir el Senado, en vista de que a su colectividad le correspondería encabezar por un año la institución.

Para presidir el Senado, en tanto, la UDI postularía a Juan Antonio Coloma.

¿Distancia social con Republicanos?

Todo esto y más estará atado al gran dilema de qué diantres hará la derecha en este nuevo planeta.

“Con esto no nos queda más que ser un solo bloque” apunta una exautoridad de La Moneda.

Pero ojo, que varios advierten que eso no significa necesariamente que ex Chile Vamos y Republicanos actúen como uno todo el tiempo.

“Con la derrota de Kast no tiene mucho sentido discutir una nueva coalición”, creen en el mando UDI.

Y además, observan líderes RN, este desenlace presidencial (aunque no hayan sido barridos en el Legislativo) obliga a pensar qué rol tendrá la derecha y qué perfil político y cultural tendrá. Acá incidirá de nuevo la relación con sus adversarios del oficialismo.

En RN, el expresidente y constituyente Cristián Monckeberg ya le pidió a Chahuán un congreso ideológico, donde podría abrirse la cuestión de hasta dónde seguir pegados a la UDI, si esta juega en equipo con Republicanos, o bien, desacoplarse para hacer lote con Evópoli, apostando a armar líneas con la DC y quizá con sectores moderados de la otra vereda (parecido a como están jugando esos dos colectivos de derecha en la Convención).

Con la UDI -que no fue barrida en el Congreso- no hay que apresurarse aún a dar por hecho que serán siameses con los Republicanos. Su presidente y senador electo Javier Macaya espera abrir entre hoy y mañana lunes una discusión interna en el partido para definir posiciones. De momento, él y gente como el saliente ministro Jaime Bellolio (la rival de ambos, Jacqueline van Rysselberghe, quedó fuera del Parlamento) no estarían por negarle la sal y el agua a Boric de entrada. No le ven sentido partir a los golpes, ni bloquear todo, ni menos ser la misma oposición que tuvo Piñera, grafican en el partido.

En Evópoli, que como ya dijimos la pasó mal en la parlamentaria, creen que la derrota presidencial no es el peor de sus mundos porque les da juego de piernas. Mucho más complicado les habría resultado un gobierno de Kast.

La intención de algunos -repetimos, algunos, y queda tanto trecho aún- en la UDI Evópoli y RN es unir fuerzas con los recién llegados de Kast en algunas votaciones en el Congreso cuando lo amerite; mal que mal en la Cámara reúnen 68 votos (53 ex Chile Vamos y 15 Republicanos) y eso los deja 10 bajo la mayoría simple.

Lo complicado para la derecha en la Cámara es la profunda aprensión e inquietud que tienen en los tres partidos clásicos con los nuevos diputados republicanos. En off varios insisten que con lo que les han visto y oído a Johaness Kaiser, Gonzalo de la Carrera y Gloria Naveillán, es de esperar problemas. “Deberían quedar offside por defecto”, dicen en Evópoli. En la UDI dicen que “tenemos que actuar coordinados y a los casos más difíciles ojalá aislarlos”.