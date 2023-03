Chile Vamos y Republicanos critican al gobierno por apuntar a Piñera tras rechazo de reforma tributaria

Diversas reacciones generó en la oposición las declaraciones de las ministras de gobierno, Carolina Tohá (Interior) y Camila Vallejo (Segegob), quienes apuntaron que la derrota sufrida este miércoles en el Congreso por la reforma tributaria se debió a la aparición del expresidente Sebastián Piñera.

Durante el fin de semana el exmandatario realizó duros cuestionamientos a la propuesta del Ejecutivo: “La reforma tributaria y la reforma de pensiones tienen fallas garrafales que hay que corregir. En la Reforma Tributaria, pretender aumentar en esa magnitud los impuestos, en medio de una economía estancada, con una crisis de crecimiento, que no es capaz de crear empleos, es un error”, indicó en diálogo con Mesa Central.

Es así como este jueves, y tras haberse consumado la dura derrota en la Cámara de Diputados, desde el gobierno vincularon estos dichos de Piñera a la negativa parlamentaria a la reforma tributaria.

“El Presidente Piñera hace dos días apareció, ¿Por qué ahora después de un año de no aparecer?, aparece justo en ese momento para impedir que Chile avance en una reforma, pero no podemos caer ahora en esa guerrilla”, acusó Tohá.

Mientras Vallejo señaló que “la irrupción del expresidente Sebastián Piñera para alinear a la derecha en el rechazo a aumentarle los impuestos a las personas que más tienen yo creo que también fue decisiva”.

Al respecto tanto desde Chile Vamos como del Partido Republicano cuestionaron los dichos de las ministras, así como también las declaraciones del Presidente Gabriel Boric, quien acusó la noche del miércoles, que “el objetivo de algunos es golpear al gobierno”.

Es así como el presidente de Renovación Nacional, el senador Francisco Chahuán, indicó que “llamamos al gobierno a terminar con la falsa retórica y la demagogia”.

“El gobierno tuvo incapacidad para ordenar sus propias filas de sus dos coaliciones de gobierno en la Cámara Baja, por eso es que hacemos un llamado a que se refuerce la capacidad de diálogo en el sistema político y, por su puesto RN es un partido constructivo, de oposición, pero constructivo, es por eso que en su momento pusimos sobre la mesa un protocolo de acuerdo, luego pedimos al gobierno pedimos separar las normas de elusión y evasión del resto del articulado, que a nuestro juicio afectaban a los sectores pequeños y medianos emprendedores y también propusimos el aumento de la PGU durante la discusión de la Ley de Presupuestos. Nada de eso ocurrió”, agregó.

Por todo lo anterior, Chahuán planteó que “el gobierno nuevamente pretendió imponer sus términos con falta de capacidad e diálogo y falta de capacidad de ordenar a sus propios miembros de sus coaliciones. Hacemos el llamado al gobierno a no responsabilizar a otros por sus incapacidades y por su falta de diálogo”.

Por su parte, el diputado UDI, Juan Antonio Coloma aseguró que “resulta inentendible que la Segegob se dedique a elaborar alambicadas estrategias comunicacionales y que no diga simplemente que no fueron capaces de convencer a las pymes, no fueron capaces de convencer a parlamentarios de derecha ni de centroderecha ni tampoco fueron capaces de convencer a todos sus parlamentarios”.

“Cuando entiendan que ahí está el problema quizás se van a dar cuenta que esta era una reforma tributaria que estaba, desde el inicio, mal planteada”, cerró.

En tanto, el excandidato presidencial y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast señaló: “Reiterar el llamado al gobierno a trabajar. Nunca he sido partidario de las teorías conspirativas y eso es lo que estamos viendo aquí. Presidente, deje de quejarse; ministros, hablen con la verdad”.