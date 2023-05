Christian Suárez, consejero electo (Ind.-PS): “Sería un error muy grande reponer el inciso que constitucionaliza las isapres”

Christian Suárez es abogado y académico de la Universidad de Talca. Es independiente, pero llegará al Consejo Constitucional a través de un cupo del Partido Socialista, convirtiéndose así en el único representante oficialista de la Región del Maule.

Desde 2001 a 2004 se desempeñó como intendente de la misma región durante el mandato del expresidente Ricardo Lagos, mientras que entre 2010 y 2017 fue ministro suplente del Tribunal Constitucional por dos periodos consecutivos.

¿Cuál va a ser el rol de la bancada del PS en el Consejo entendiendo que en el órgano la mayoría la tiene la derecha?

La bancada del Partido Socialista está interesada en hacer un trabajo responsable y orientado a obtener un buen resultado, lo que significa redactar una nueva Constitución que tenga la capacidad de interpretar a todos los chilenos.

¿Qué estrategia van a usar entonces si solo son 16 representantes del oficialismo y 34 de derecha?

Nuestra estrategia no es más que tener un diálogo deliberativo, hay que tener una actitud de escucha. Todos estamos interesados en concluir con un texto constitucional que sea adecuado y que sea el mejor para Chile, porque lo que aquí se está jugando es el futuro del país.

¿Cree que su bancada tendrá una función especial para ser un puente de diálogo entre Chile Vamos, republicanos y Apruebo Dignidad?

Nuestra actitud va a ser absolutamente dialogante y yo creo que es lo que se ha venido manifestando por lo demás en todo este proceso. Es necesario destacar que la Comisión Experta ha ido logrando acuerdos muy amplios que van desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista. Entonces, es posible llegar a acuerdos sobre el anteproyecto, acuerdos que son muy auspiciosos en términos de que espero que esa misma línea de conducta se pueda reproducir en el Consejo Constitucional.

¿Qué autocrítica hace del rol que tuvo el PS en la Convención y qué lecciones puede sacar de esa experiencia?

Yo no integré la Convención pasada, por lo tanto, no puedo dar un juicio sobre eso. Pero lo que importa ahora es lo que vamos a hacer y de qué manera vamos a enfrentar este proceso.

Pero incluso como alguien externo del proceso anterior, ¿cómo observa el actuar que tuvo el PS en esa ocasión?

Yo tengo la impresión, y por eso acepté ser candidato independiente por el Partido Socialista, que el PS siempre ha sido un partido que ha contribuido a la gobernanza del país. Por lo mismo, esa es la línea que el PS tiene que seguir hoy día en términos de contribuir a la gobernanza.

¿Qué opinión tiene el anteproyecto de los expertos?

Hay que esperar a tener un texto oficial al que referirse, pero sin duda me parece alentador que hayan podido llegar a acuerdos básicos. Una Constitución tiene que ser eso.

¿Cree que el Consejo debería respetar lo acordado por los expertos?

El Consejo Constitucional debe tomar decisiones, pero no lo hará a partir de cero, sino que lo hará a partir de un texto que será entregado pronto. No se trata de respetar o no respetar, sino que las decisiones de acuerdo con la reforma constitucional tendrán que ser adoptadas por el Consejo Constitucional, para eso se eligió el Consejo.

Pero igual pueden libremente hacer modificaciones al anteproyecto...

Por supuesto, porque para eso se eligió el Consejo. Desde luego a mí me parece muy relevante que el anteproyecto haya sido fruto de un acuerdo entre partidos tan disímiles como el Partido Republicano y el Partido Comunista pasando por el resto del arco político chileno.

¿Confía en la predisposición al diálogo que ha tomado republicanos?

En esto tenemos que actuar de buena fe y no me parece que haya motivos para desconfiar de nadie.

El oficialismo se la jugó para dejar fuera del anteproyecto el inciso sobre la libertad de elección en salud. Entendiendo que la derecha será mayoría en el Consejo, ¿cómo espera enfrentar esa discusión?

Simplemente con honestidad. Desde luego nadie espera visiones unidimensionales del país en democracia. Ya un hecho importante es que la Comisión Experta haya podido coincidir en la noción de Estado social y democrático de derecho que fija una pauta en este sentido en torno a avanzar hacia un sistema constitucional que mire mucho más que la actual al cuidado de su gente, mediante la provisión de los derechos sociales. Nosotros tenemos una visión respecto a la importancia de fortalecer un sistema de salud integrado oportuno, rápido en que el sector público y el sector privado puedan actuar conjuntamente para atender a las necesidades de salud a la población. Ese es el criterio que a nosotros nos gustaría que recoja la Constitución.

La derecha quiere reponer ese inciso, pero el oficialismo ha dicho que constitucionaliza el modelo de las Isapres, ¿sería aceptable para usted un texto de nueva Constitución que incluya una norma así?

Yo creo que eso ya ha sido resuelto por la Comisión Experta, por lo tanto, no pareciera ser un tema, pero la política es variable, no sabemos qué ocurrirá. En este momento, los hechos indican que eso no sería consagrado en el texto de la Constitución, aunque aún queda la tarea completa de elaborar el texto constitucional definitivo a proponer. Sería un error muy grande reponer el inciso que constitucionaliza las isapres, pero pareciera que eso es pura política ficción en este momento porque yo no he escuchado ni siquiera a los republicanos plantear eso.

¿Cree que vale la pena que el oficialismo se la juegue por una norma de paridad que sea permanente y 50/50?

Sí, vale la pena. Yo soy muy partidario de la paridad, me parece que la presencia, la consagración de la mujer en Chile ya es una realidad que se la han ganado las propias mujeres y en esta materia tenemos que ser respetuosos y llegar al mejor acuerdo posible.