Claudio Alvarado, subsecretario de Desarrollo Regional: “La DC puede tener más libertad en sus decisiones”

En el gobierno dicen que el subsecretario de Desarrollo Regional, Claudio Alvarado, fue uno de los interlocutores con la DC antes y después de la elección de la mesa de la Cámara de Diputados que terminó en una dura derrota para la oposición.

En esta entrevista, si bien la autoridad descarta haber jugado algún rol, dice que “ahí hay una muestra del impacto que significa actuar en unidad y con responsabilidad versus actuar con división”. Y, además, llama a todos los sectores a actuar con “disciplina” frente al coronavirus.

-Está a cargo de una de las submesas de la mesa social que se conformó con el objetivo de tener una “sola voz” en medio de las críticas de alcaldes. ¿Qué evaluación hace?

-La crisis del Covid-19, a mi juicio, no es temporal. El impacto en temas de empleo, ingresos para las personas, para la familia, va a costar bastante tiempo recuperarlo. Por lo tanto, los actores políticos, de gobierno o de oposición, debemos actuar en unidad y disciplina, haciendo el esfuerzo en la búsqueda de consenso.

-Dice que se requiere disciplina. ¿Cómo ha visto el rol de los alcaldes?

-Primero, valoro la contribución de los alcaldes desde el punto de vista del esfuerzo que hacen desde la cercanía con sus vecinos. En segundo término, las mesas permitieron institucionalizar una relación, darle fluidez, tener una instancia... Yo entiendo que la angustia de los vecinos puede hacer que algunos líderes comunales sugieran pública y abiertamente determinadas acciones que pueden no ser las más correctas o adecuadas desde el punto de vista sanitario. Estas mesas han contribuido a ordenar. Creo que hoy se está actuando mucho más unitariamente con el conjunto de los alcaldes. Indudablemente, en un universo de 345 liderazgos comunales siempre van a existir voces que tengan una opinión propia.

-Pero falta mayor disciplina...

-La disciplina y responsabilidad son elementos claves para el éxito en el combate de esta pandemia. Con el paso del tiempo se han ido uniformando los criterios.

-Esta semana pasó un hecho inusual con la llegada a la presidencia de la Cámara de un diputado oficialista, Diego Paulsen. ¿Cómo reciben ese hecho en el gobierno?

-Ahí hay una demostración clara de lo que significa actuar en unidad y con sentido de responsabilidad versus lo que significa actuar dividido y no con un sentido profundo de la responsabilidad. Y eso permitió a los que somos menos en la Cámara poder ocupar cargos que, por lógica y números, correspondía que los tuviera la oposición.

-¿Significa una fractura definitiva en la oposición?

-Es un quiebre no menor. En los años que me ha tocado estar en diferentes instancias políticas he aprendido que los acuerdos son para respetarlos. Si en su minuto cada parte fue cediendo cosas para construir un consenso, en este caso para la gobernanza de la Cámara de Diputados debería respetarse... Que se caiga un acuerdo en una coalición da para pensar y refleja, sin duda, que no hay un propósito y que hay un quiebre entre quienes integran esa coalición.

-Es positivo para el gobierno, porque van a tener más margen de acción para la agenda legislativa...

-Tener una mesa afín siempre ayuda... Desde el punto de vista de la administración de Diego Paulsen, creo que tiene que ser una mesa que actúe con prudencia, que actúe respetando al adversario político, entregando igualdad de condiciones.

-¿En qué pie queda la DC?

-Creo que la DC está sufriendo el dolor de haber constatado que el acuerdo que suscribieron de buena fe, un sector de la coalición no lo respetó. Pero, en definitiva, también políticamente le permite a la DC tener una mirada distinta respecto de su relación al interior del Congreso y también respecto de lo que ellos, de acuerdo a sus convicciones, pueden construir en política.

-¿Tienen más libertad para construir acuerdos con el gobierno?

-La DC siempre ha tenido una conducta de colaboración. Fue posible avanzar en parte importante de la agenda legislativa del gobierno producto de acuerdos con la DC. Ellos han tenido una visión en donde para determinados proyectos antepusieron el interés general al propio. En ese sentido, en la situación en que están, pueden tener más libertad en sus decisiones.

-Eso les conviene a ustedes...

-Esa libertad de decisión no sé si puede ser pro gobierno o en contra del gobierno, pero creo que la DC gana un espacio de mayor legitimidad en la medida en que pueden disponer más libremente sus decisiones.b