Claudio Orrego, candidato a gobernador por la RM: “Cuando faltan argumentos y propuestas siempre la caricatura y el slogan es lo que aflora”

Esta jornada -entre las 8:00 y 18:00 horas- se realizará la segunda vuelta para gobernadores regionales en 13 regiones del país, cargo que es elegido por primera vez en la historia de Chile por votación popular y que mantendrá a los candidatos elegidos durante 4 años en el puesto regional.

Esta vez la papeleta solo tendrá a dos candidatos por región -por lo que se estima que el proceso de votación sea mucho más rápido que las pasadas elecciones del 15 y 16 de mayo- y en el caso de la Región Metropolitana enfrenta Claudio Orrego (DC) por la Unidad Constituyente y a Karina Oliva (Comunes) del Frente Amplio.

En ese escenario, el candidato Orrego se refirió -en entrevista con CNN Chile/CHV- a lo que fue su periodo de campaña para lograr ser el primer gobernador regional de la RM. “Esta fue una campaña, de todas las que he tenido, la más difícil por lo larga”, comentó.

“Soy una persona que le gustan las campañas porque me gusta debatir y claro, al final yo creo que se tornó un poquito más dura porque hubo mucha descalificación, se decían cosas de uno que no eran ciertas. Yo defiendo con pasión las ideas pero no me gusta la pelea chica de andarnos pegando y eso creo que al final no fue muy agradable”, afirmó el ex intendente agregando que “eso terminó, hoy día tenemos la elección, los candidatos callamos y es la ciudadanía la que habla y uno tiene que aceptar con humildad lo que diga el pueblo”.

Por otra parte, el también ex alcalde de la comuna de Peñalolén señaló que: “la única coalición política que ha ido creciendo en los últimos meses ha sido la nuestra (...) Yo creo que nosotros de alguna manera representamos una alternativa de cambio para Chile pero también con gobernabilidad y con respeto a los demás”.

“Creo que cuando faltan argumentos, ideas y propuestas siempre la caricatura y el slogan y la descalificación es lo que aflora (...) construir la caricatura de que tu eres una persona de continuidad cuando lo que has hecho toda tu vida ha sido construir justicia social”, añadió el militante de la Democracia Cristiana.

También el candidato hizo un llamado a ejercer el voto en estas elecciones. “Regálele 30 minutos a su región, levántese y vaya a votar, porque es muy importante esta elección”, subrayó. A las 10:50 horas llegó a su local de votación, el colegio Santa María de Peñalolén.