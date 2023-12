Coloma aboga por unidad de oposición y califica de “despropósito” adelantar carrera presidencial

En la sede del Congreso Nacional en Santiago, el legislador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, realizó un balance de la labor parlamentaria este año, destacando la agenda prioritaria que se pactó con el Ejecutivo para sacar adelante proyectos de seguridad.

Por otro lado, la figura gremialista señaló que la oposición debe “hacer el máximo esfuerzo de unidad” de cara a las disputas electorales que vienen.

Igualmente, calificó como un “despropósito” el adelantar la carrera presidencial en el sector.

“Nunca me pareció bueno adelantar elecciones. Este es un gobierno que lleva la mitad de su periodo, todavía no lo cumple. Entonces cualquier candidatura presidencial a presentar para dos años más lo encuentro un despropósito. Es mi visión. Primero hay que tratar de presentar proyectos alternativos al gobierno actual, de cómo se pueden hacer las cosas mejor. Y creo que hay una enorme cantidad de cosas que se pueden hacer mejor en materia de seguridad y en materia económica de lo que ha hecho este gobierno. Ese es el debate democrático que corresponde. Ese debería ser el debate. No quién va a ser el candidato. El próximo año se podrá ver, o sea, el año 2025, quién es el candidato”, sostuvo el senador UDI.

Coloma propuso “una plataforma electoral común” para las distintas oposiciones.

“Hay que hacer el máximo esfuerzo de unidad y hacer una convocatoria amplia en ese sentido. Creo que es lo que tiene sentido y creo que es lo que el país necesita si quiere cambiar el rumbo democráticamente, como siempre corresponde, respecto a lo que hoy día se está gobernando”, planteó.

“A mí lo que me importa es tratar de usar los mayores talentos para entender que hay que convencer que hoy día la unidad es el gran camino para las oposiciones. Creo que eso es lo que le puede dar sentido, lo que puede dar energía, lo que le puede dar un proyecto distinto para Chile. Y eso es lo que a mí, por lo menos, me convoca”, señaló.