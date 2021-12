Comando de Gabriel Boric afirma que circula el 51% de la flota de buses RED en la Región Metropolitana

Cerca de las 10.00 de la mañana, distintos usuarios en redes sociales y canales de televisión en terreno comenzaron a reportar paraderos llenos en comunas densamente pobladas como Puente Alto, La Florida, Maipú. ¿La razón? Los usuarios del transporte público acusaban falta de buses y esperas de hasta dos horas.

Desde el comando del candidato presidencial Gabriel Boric, el ingeniero en transportes Cristóbal Pineda, reportó a través de Twitter que a las 10.30 horas solo circulaba el “51% de la flota total (de buses) en día laboral”, correspondiente a 3.370 buses.

Consultado por La Tercera, Pineda explica que en una jornada normal “en horario punta”, el total de máquinas desplegadas corresponde a cerca de 6.500, casi la totalidad de la flota en base a la cual se realiza la comparación.

Sin embargo, el Ministerio de Transportes señaló que la comparación es, al menos, poco precisa. “Tu cálculo es respecto a la flota y no lo que está circulando: y a la 10:30 teníamos un 5% adicional que lo que estaba el 21 de noviembre”, respondió la cuenta institucional en Twitter de la cartera.

Frente a ello, Pineda explicó a este diario que “durante la semana, solicitamos al Ministerio de Transportes que nos entregara información sobre el plan de operaciones que ellos tenían para este domingo, pero lamentablemente no lo conseguimos. También solicitamos tener un veedor en el Centro de Monitoreo de Buses para tener la información de primera fuente, pero tampoco lo logramos. Por eso hacemos esta comparación frente al horario punta de un día laboral normal, porque no tenemos con qué compararlo, ya que no nos entregaron el plan de operación para hoy”.

Por eso, lo dicho por Pineda es verdadero, ya que los datos están correctos ya que son obtenidos desde TransApp -aplicación que tiene un convenio con la Red Metropolitana de Movilidad-. Sin embargo, a lo dicho por Pineda le faltaba el contexto de la información que entregaron las fuentes oficiales encargadas del estado del flujo del transporte público.

Ministerio desmiente falta de buses

Desde La Moneda, la ministra de Transportes, Gloria Hutt, aseguró que hay más buses que para la primera vuelta, y atribuyó las demoras “por desvíos, cortes de calles y congestión”. La titular de la cartera aseguró que se está trabajando para solucionar la situación.

Hutt agregó que “he visto comparaciones de cifras que no son correctas. Quiero confirmar que un día laboral en Santiago tiene una capacidad de transporte que es ligeramente superior a 1,2 millones kilómetros. Hoy estamos entregando una capacidad ligeramente superior (...)”. Sin embargo, no se entregó el dato convertido a cantidad de buses circulantes.

Como dato, el 21 de noviembre pasado a las 16.30 horas durante la primera vuelta, RED movilidad aseguraba que circulaban “3.600 buses. Con un refuerzo de 60% más de que un domingo habitual”.