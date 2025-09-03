Comando de Matthei remarca diferencias con Kast y cuestiona: “Cómo pretenden financiar las pensiones si no creen en el préstamo”

La reforma previsional se ha tomado la campaña presidencial. La polémica comenzó luego de que José Antonio Kast planteara modificar la legislación que permitirá aumentar gradualmente las pensiones de los jubilados.

El republicano busca poner fin al crédito de las personas al Estado, lo que generó críticas en todos los flancos: Jeannette Jara desde el oficialismo, en La Moneda y en la oposición con Evelyn Matthei.

Este miércoles, Juan Luis Ossa, encargado programático de la candidatura de Matthei defendió los cuestionamientos a la propuesta como una “necesidad” para diferenciarse más que como una forma de ataque entre candidatos.

En conversación con radio Infinita, señaló: “No creo que sea un toreo preguntarle a José Antonio Kast y a Jorge Quiroz, cómo es que pretenden financiar la reforma de pensiones si es que no creen en el préstamo, o cómo buscan recortar 6 mil millones de dólares en 18 meses. Es una pregunta válida, es una pregunta técnica, no personal. Más que un toreo es una necesidad".

Ossa sostuvo que “es absolutamente legítimo, válido y necesario mostrar cuáles son tus cartas. Y de qué manera te diferencias con el otro”.

A estas declaraciones se suma Juan Antonio Coloma (UDI), coordinador político de la candidata que destacó a Matthei como una figura capaz de avanzar en seguridad por su voluntad para lograr acuerdos.

Por lo mismo, en diálogo con radio Duna, el senador manifestó: “Una cosa es plantear una solución y otra es la capacidad de resolver los temas. Cuando tocó la votación de la Ley Naín Retamal, republicanos votaron en contra de esa norma que es el artículo séptimo de la ley”,