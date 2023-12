Comando del “A favor” realiza banderazo y se declara optimista frente al plebiscito del domingo: “Si queremos que Chile se deje de joder, tenemos que aprobar”

Este jueves, último día en donde se puede hacer publicidad electoral, los coordinadores y las mujeres del comando “A favor” llevaron a cabo un banderazo en las afueras del metro Tobalaba acompañados por brigadistas de partidos, ad portas del plebiscito constitucional de este domingo 17 de diciembre.

Claudio Salinas, vocero de Casa Ciudadana, destacó que desde las organizaciones y movimientos de la sociedad civil estaban “muy satisfechos”.

“Hemos recorrido el país, le hemos hablado a nuestros vecinos, y estamos convencidos de que el próximo 17 de diciembre vamos a ser capaces de convocar a una mayoría ciudadana que no está dispuesta a seguir viviendo casos de corrupción en nuestro país, una mayoría ciudadana que quiere volver a vivir tranquila en sus barrios”, afirmó.

“Queremos un país donde el tema constitucional no sea la prioridad, sino que las autoridades políticas se pongan a trabajar en las verdaderas necesidades de todos los chilenos”, continuó. “De cerrar este recreo constitucional, de cerrarle la puerta a los populismos antidemocráticos que de lo único que están preocupados es de sus propios intereses, de su propia agenda. Estamos muy contentos porque nos dimos cuenta que hemos sintonizado con ese Chile real y profundo”.

Por su parte la senadora Ximena Rincón (Demócratas) hizo un llamado a concurrir a votar, “y que le digamos con claridad al Presidente de la República y a su gobierno que estamos a favor de hacer un cambio, un cambio que dé certezas y que nos permita avanzar”.

Los coordinadores y las mujeres del comando A favor realizan un banderazo acompañado por brigadistas de partidos afuera de la estación de Metro Tobalaba.

Consultada sobre la contingencia y cómo puede afectar esto los votos, considerando lo que ha ocurrido con Líos de Platas, la parlamentaria destacó que la situación finalmente “es un resquebrajamiento de la institucionalidad, de la certeza, de la seguridad y por eso es tan importante cerrar el proceso constitucional y que el gobierno deje de tener congelados los temas como el de pensiones, como el tema de crecimiento y desarrollo productivo, como oportunidades para el trabajo y como el tema de salud”.

La expresidenta del Consejo Constitucional y consejera de Republicanos, Beatriz Hevia, por su parte destacó que estos hechos de contingencia que han complicado al gobierno también significarán mayor adhesión al “A favor”.

“Tengo la impresión que las dos detenciones de ayer significa que son dos votos menos por el En Contra, y creo que la ciudadanía tiene claro que los que están por menos corrupción, por más transparencia, transferencia de recursos mejor regulados, votamos A favor porque eso también lo contiene la propuesta constitucional”, afirmó.

Beatriz Hevia, ex presidenta del Consejo Constitucional y consejera de Republicanos, participa del banderazo por el "A Favor".

Frente a los resultados de las encuestas, indicó que ha visto “de todo tipo, con distintos números”, pero que es el resultado final lo que importa.

“Soy tremendamente optimista de los resultados que podamos tener, por una ciudadanía que finalmente le cierre las puertas a los procesos refundacionales (....) y podamos retomar con esta Constitución el camino de la estabilidad y el progreso”, sostuvo.

En esta misma línea, Pauline Kantor (Evópoli) afirmó que a su parecer ”el gobierno ha demostrado con sus actos, con su gestión, los graves problemas que hoy día tenemos. y si queremos que Chile se deje de joder, si queremos un Chile que avance, tenemos que aprobar, porque con eso vamos a tener la posibilidad de tener un nuevo sistema político, con menos parlamentarios, con mas posibilidades de llegar a acuerdo, y eso sí puede marcar la diferencia en un mejor futuro para todos nosotros”.

Junto con esto, Giannina González (RN) dio las gracias al gobierno, “porque ha sido nuestro mejor jefe de campaña: ha estado con el A favor, porque nos ha entregado todos los día más y mejores argumentos para que la gente este domingo 17 vote por una Constitución que encarcela a todos los corruptos y que los políticos que realmente no hacen la pega por la ciudadanía, estén donde tiene que estar, detenidos en la cárcel”.

Jaime Coloma por su parte criticó que el gobierno tuvo un “ánimo de no informar” sobre el proceso. “Fueron muy escuálidos las constituciones que entregaron porque a ellos no les gusta esta Constitución, no quieren darla a conocer porque saben que es la Constitución de la seguridad (...) Votar a favor es votar a contra del gobierno, porque saben que los va a obligar a hacer cosas que ellos no quieren hacer”.