Comisión de Constitución de la Cámara aprueba cese del cargo de parlamentarios que renuncien al partido con el que fueron electos

La jornada de este miércoles, la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados avanzó en la votación del proyecto que modifica el sistema político y electoral.

Dentro de las enmiendas que discutieron -y posteriormente votaron- se encuentran las impulsadas por los diputados Jaime Mulet y Miguel Ángel Calisto.

La de Mulet apuntaba a que la cesación en el cargo del diputado o senador que renuncia al partido político del que hubiera declarado su candidatura, se aplique solo durante los dos primeros años. Esto porque, según estimó el diputado FRVS, “una persona tiene derecho a irse de un partido”.

La del diputado Calisto buscaba establecer el derecho a los parlamentarios a poder renunciar al partido -sin perder su escaño- en caso de que la colectividad caiga en una contradicción respecto a sus principios políticos, por los cuales ese parlamentario se afilió.

Ambas fueron rechazadas. La que sí avanzó es la que contempla el cese del cargo de los parlamentarios que renuncien al partido con el que fueron electos.

Los diputados continuarán con la discusión y votación de las indicaciones en su próxima sesión.