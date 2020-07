Comisión de Constitución del Senado aprueba nominación de Mera a la Suprema con votación dividida de la oposición

La mañana de este miércoles sesionó la Comisión de Constitución del Senado, con el propósito de dilucidar la nominación del ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Raúl Mera, para arribar a la Corte Suprema.

La candidatura del magistrado no ha estado exenta de dificultades. El gobierno ya fue notificado por parte de la oposición que no habría respaldo total en la Cámara Alta al postulante debido a su fallo en el caso Los Queñes, donde fueron absueltos tres funcionarios de carabineros procesados por la muerte de los ex frentistas Cecilia Magni y Raúl Pellegrin en octubre de 1988, y a causa de recursos de protección medioambientales relacionados con la crisis de Quintero y Puchuncaví en los que el juez dio su voto en contra.

En este contexto, hoy el propio Mera hizo su presentación ante la instancia. Finalmente, luego de un par de horas de introducción y de deliberación por parte de los senadores, la mayoría de los integrantes de la comisión consideró idónea la nominación del ministro, lo que será consignado en el informe que se hará llegar de cara a la votación en la Sala del Senado, en la que el postulante deberá contar con 29 votos a favor.

Dicha mayoría fue conformada por los senadores oficialistas Ena von Baer (UDI) y Rodrigo Galilea (RN), además del senador Francisco Huenchumilla (DC).

A pesar de las advertencias opositoras, el parlamentario respaldó a Mera al señalar que “examino si esta conducta del señor Mera es una tendencia que lo hacen aparecer como una persona prejuiciada por una ideología determinada de perseguir a ciertos sectores de izquierda o de derecha, y me encuentro con que esa sentencia fue revisada por dos tribuanesl colegiados. Por lo que me cuesta entender que pueda haber una tendencia en él premeditada, prejuiciosa, inobjetiva si su sentencia fue revisada por la Corte de Apelaciones de Rancagua y por la Corte Suprema”.

“Uno podrá estar de acuerdo o no con la sentencia, pero aquí lo que yo tengo que juzgar como senador es si yo me formo la convicción que estamos frente a una persona prejuiciosa y que por lo tanto no tiene derecho a estar en la Corte Suprema. Si comparo esta sentencia con el resto de las sentencias sobre derechos humanos que al señor Mera le tocó dictar en su carrera, sobre todo por el caso Almonacid, entonces entiendo que la tendencia de este juez es, a mi juicio, objetiva. No veo en él una tendencia inobjetiva respecto de esta materia”, señaló.

“Veo uno cuestionado y otros fallos muy laudables, desde el punto de vista de los derechos humanos, sobre todo desde el fallo del caso Almonacid, que creo que sentó jurisprudencia no solo en Chile, sino que también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, sostuvo el parlamentario.