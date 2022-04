Comisión de Sistema de Justicia aprueba en particular iniciativa popular de norma ‘Cárcel para Sebastián Piñera’

Por 10 votos a favor y 9 en contra, se aprobó en particular la iniciativa ingresada por uno de los fundadores de la ex Lista del Pueblo. En detalle, el artículo que pasará al Pleno de la Convención buscar dar "garantía de justicia y no repetición, de que nunca más un presidente abuse de su poder y le declare la guerra a su propio pueblo”.