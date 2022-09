“Como somos mujeres podemos, hemos aprendido a hacer varias cosas a la vez”: la respuesta de Tohá a diputados que reclamaron no ser escuchados en la Cámara

“Espero que alguien le diga a la ministra Tohá después lo que estoy diciendo”.

La frase la dijo esta mañana la diputada Gloria Naveillán (ex Partido Republicano), durante una sesión en la Cámara Baja para votar una nueva prórroga del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la Macrozona Sur.

Su queja aludía a una situación que fue recriminada también por otros legisladores y que apuntaba directamente a la ministra del Interior, Carolina Tohá y a otras secretarias de Estado.

Y es que en sus intervenciones, algunos diputados reclamaron que tanto Tohá como las titulares de Defensa, Maya Fernández, y de la Segpres, Ana Lya Uriarte, conversaban con otros parlamentarios que se acercaban a saludarlas al estrado, mientras se desarrollaban alocuciones.

El episodio, que generó molestia en algunos, fue calificado como una falta de respeto por el diputado Mauricio Ojeda, de la bancada del Partido Republicano.

“No sé si es necesario que los parlamentarios tengan que estar saludando a los ministros y ministras, les voy a dejar mi tiempo para que las saluden”, expresó durante su intervención en la Sala.

Y seguidamente agregó: “No entiendo cuál es el fin, el no poder esperar, querer figurar, saludar, ver cuál es más amigo del ministro o ministra. Realmente me parece vergonzoso lo que hacen los parlamentarios. Si quieren conversar, háganlo afuera, no acá en la Sala”.

Ante las quejas, el vicepresidente de la Cámara Baja, Alexis Sepúlveda -quien en este momento está a cargo de la testera- expresó que “me parece del todo razonable que ojalá las ministras y ministros que están en el estrado puedan evitar los diálogos, conversaciones con parlamentarios para poder concentrarse en lo que los parlamentarios están planteando”.

La situación, no obstante, no quedó ahí. En su turno para intervenir y dar cuenta de los avances del estado de excepción en la Sala de la Cámara de Diputados, Tohá comenzó su alocución refiriéndose a la molestia de los legisladores.

“He hecho notas de las intervenciones de los señores y señoras diputadas. Yo sé que cuando uno está escuchando a alguien y otra persona viene a hablar es molesto para el que está siendo escuchado, porque da la idea de que no se le está poniendo atención”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Aquí tratamos de tratar con respeto al que nos viene a saludar y, al mismo tiempo, escuchar al que está hablando. Y como somos mujeres en general podemos, porque hemos aprendido a hacer varias cosas a la vez”, remarcando -entre risas- que “ojalá no se me haya saltado nada”.