    Política

    Con requisito de 0,5% del padrón para nuevos partidos: Senado aprueba reforma política impulsada por Elizalde y proyecto avanza a la Cámara

    El ministro del Interior valoró la votación en la Cámara Alta e indicó que ahora desde el Ejecutivo comenzarán las negociaciones para lograr que la iniciativa sea despachada por la Cámara de Diputados en un tiempo "relativamente acotado y prudente".

    Por 
    Cristóbal Palacios
     
    Javiera Arriaza

    Por 37 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones, la Sala del El Senado aprobó esta tarde en particular la reforma del sistema político del Ejecutivo que busca “promover la gobernabilidad”, frenar la creación de nuevos partidos y tratar de controlar el discolaje.

    Tras conocer el segundo informe de la comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, se registró en la Cámara Alta un amplio debate antes de la votación en particular, en la que estuvo presente el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

    Esta primera votación de la jornada incluyó las normas del proyecto que no fueron objetos de indicaciones por la citada comisión o fueron aprobadas con enmiedas unánimes.

    Y tras cartón, se aprobaron en bloque cuatro indicaciones cuya votación aparte fue solicitada por el senador Esteban Velásquez (FRVS).

    Estas incluyeron la norma que establece que para la formación de un nuevo partido político será necesario que se afilie a este un número de ciudadanos con derecho a sufragio equivalente, a lo menos, al 0,5 por ciento del electorado, siempre y cuando dicho porcentaje del electorado en cada región fuere superior a 750 electores.

    Otras disposiciones

    Entre las disposiciones aprobadas, se señala que “de la totalidad de declaraciones de candidaturas a diputado o senador presentadas por los partidos políticos, los candidatos independientes no podrán superar el 50% del total respectivo”.

    Asimismo, los comités parlamentarios (bancadas) quedaron con rango legal.

    Otra norma de importancia señala que “dentro de un plazo de 4 años contados desde la fecha en que se entregó la copia autorizada de escritura pública al Servicio Electoral, los ciudadanos que comparezcan como organizadores del partido no podrán inscribirse como candidatos a un cargo de elección popular por un partido político distinto al que pretendieron constituir.”

    Valoración del gobierno

    Tras la votación, el ministro Elizalde valoró el apoyo transversal del Senado, al relevar que el proyecto aprobado “establece requisitos más exigentes para la constitución de partidos políticos, elimina ciertos incentivos perversos respecto de la forma de financiamiento de los partidos cuando no tienen real representación en el Congreso Nacional y, adicionalmente, reconoce legalmente los comités o bancadas”.

    Agregó que el instrumento en cuestión “enfrenta la atomización y permite que tengamos partidos políticos más representativos de las distintas corrientes de opinión que existen en la sociedad chilena”.

    Sobre los próximos pasos del proyecto en el Congreso, el titular de Interior sostuvo que el Ejecutivo continuará diálogando con todos los actores en la Cámara de Diputados, con el fin de lograr una mayoría que permita que la reforma se concrete. “Estamos trabajando a través del diálogo para la construcción de la mayoría necesaria que nos permitan aprobar esta iniciativa”, destacó.

    El proyecto

    En la ocasión, además, el ministro Elizalde destacó que para minimizar la atomización en el Congreso, la iniciativa “en primer lugar establece umbrales para la constitución de partidos que son más exigentes, particularmente partidos que tengan al menos el número de firmas en ocho regiones contiguas o no contiguas”

    “En segundo lugar se aumenta el número de firmas volviendo a la legislación que existió tradicionalmente en nuestro país que fue modificada cuando se inició el proceso de refichaje de los partidos políticos”, agregó.

    Asimismo, continuó Elizalde, “reconoce a las bancadas como el espacio natural de coordinación entre los distintos parlamentarios y parlamentarias que forman parte de una determinada sensibilidad política, para que ésta se exprese en la tramitación de los proyectos de ley en las distintas comisiones legislativas”

    Y, finalmente -relevó el ministro del Interior-, elimina “lo que hemos denominado un incentivo perverso, que bastaba la constitución de un partido político aunque esto no fuera realmente representativo para obtener financiamiento público y se exige que para tener financiamiento público se tenga representación parlamentaria”.

    Finalizó señalando que el proyecto ingresará ahora a la Cámara con las “urgencias correspondientes” para que sea visto por las comisiones respectivas, y dijo esperar que este sea despachado “en un tiempo relativamente acotado y prudente”.

