Consejero Luis Silva dice que no buscarán “pasar máquina” con la presentación de las enmiendas al anteproyecto

Este domingo el consejero constitucional, Luis Silva, se refirió a parte de las enmiendas que va a presentar el Partido Republicano, ad portas del plazo para su vencimiento. Según dijo, se buscará llenar algunos “espacios de silencio” que hay en el anteproyecto presentado por el Comité de Expertos, en un Consejo en el que son mayoría.

A las 00:00 horas de este lunes vence el plazo para que las distintas bancadas que forman parte del Consejo Constitucional presenten sus indicaciones al anteproyecto.

Bajo ese escenario, Silva hizo el punto en que el texto presentado por los expertos es “un buen punto de inicio”, para una discusión que es distinta al Comité. Y que en las enmiendas “está lo que se quiere cambiar, lo que se quiere discutir y lo que no se quiere cambiar, (porque) hay muchas cosas que no se quieren tocar”, dijo al programa Mesa Central.

Con todo, fue enfático en señalar: “Nosotros no queremos pasar máquina, lo hemos dicho por activa y por pasiva, lo hemos dicho desde José Antonio (Kast) para abajo, no queremos pasar máquina. Y de hecho no creemos que sea oportuno interpretar el momento de presentar las enmiendas como un pasar máquina”.

Y que la presentación de las enmiendas “no la definiría como un campo de batalla, pero ciertamente va a haber debate”, en el cual no solo se conocerán las cartas de Republicanos, sino que las del resto de bancadas. “Ahí empieza el juego político”, dijo.

Con todo, Silva aclaró que “la arquitectura constitucional que entregaron los expertos se está respetando”.

Y que el objetivo de cara a la votación del 17 de diciembre es “ofrecer la mejor Constitución posible a la ciudadanía”. “Y entendemos que un texto que responda a esas características no puede ser hecho exclusivamente a la medida ni de los republicanos ni de la derecha, tenemos que encontrar un texto que interprete a un arco más amplio que ese público”.

“Cual sea ese texto es una cuestión abierta, a partir del 18 (de julio) se verá cuáles van a ser los espacios para conversar”, sentenció, apelando a una “voluntad consensuada” entre todos los consejeros “de buscar lo mejor para Chile. En ese espíritu vamos a encontrar espacios para terminar ofreciendo un texto que le haga sentido a una proporción grande de la población de nuestro pais”, sentenció.

Indicaciones republicanas

Entre algunas de las definiciones entregadas por el jefe de bancada de los republicanos, está la “protección de la persona que está por nacer”.

Según Silva, en ese aspecto está uno de los “grandes silencios”. Y es una “oportunidad para robustecer la protección de la vida del que está por nacer”. “Hay distintas opciones”, aseguró.

Sin embargo, aclaró que esta será un “área gris que no creo que se resuelva en la discusión en los meses que vienen con las enmiendas. Porque al final la eficacia de una Constitución, cuáles sean los alcances de las normas que quedan en la Constitución no dependen de quienes las redactan, dependen de quienes las aplican”.

“De hecho nosotros hemos visto con el texto de la Constitución vigente en este arco de tiempo que va desde 1981 cuando entró en vigencia, hasta la fecha, cambios muy importantes en nuestra sociedad, desde las normas, o desde la sociedad hacia las normas sin cambiar el texto”.

También manifestó que dicha indicación puede ser vista desde la izquierda como un “robustecimiento de nuestros principios, que va a dejar abierta la cuestión de la Ley de Aborto que está hoy día vigente, y como un desafío que van a tener que enfrentar los llamados a aplicar el texto constitucional en las décadas que vengan lo que dure esta Constitución”.

Otra de las enmiendas tiene relación con los tratados internacionales. Según el consejero, “el texto de los expertos no resuelve una ambigüedad respecto a los tratados internacionales”.

“Es importante enmarcar esta discusión. Hoy en Chile el lugar que los tratados internacionales tienen en el ordenamiento jurídico es una cuestión que está abierta, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, ha sostenido que los tratados internacionales están por sobre la ley, pero están por debajo de la Constitución. La Corte Suprema, en cambio, en algunas sentencias ha dicho que los tratados internacionales, especialmente los de derechos humanos, están por sobre la Constitución. Nosotros creemos que aquí nos encontramos frente a uno de esos grandes silencios del anteproyecto, no se resuelve una ambigüedad que está dando bote hoy día en Chile y que es importante resolver de cara a la certeza jurídica y al perfilamiento de la soberanía nacional”, argumentó.

Una tercera enmienda tiene relación con la reducción de número de diputados. Según el republicano, es un diagnóstico “absolutamente transversal” que “Chile tiene un problema grave de fragmentación que se traduce en inestabilidad política y que tiene sus mejores ejemplos en la dificultad para que converse el Ejecutivo con el Congreso”.

En ese sentido, bajando la cantidad de parlamentarios “se contribuye” a disminuir dicha problemática.

“Si bajas el número de parlamentarios fuerzas un mecanismo que es realmente eficaz, y esto de nuevo lo digo porque los expertos han coincidido en él, que es reducir el número de escaños que se eligen por distrito en este país, porque mientras más alto es el número de escaños, es decir, un distrito que elige ocho personas, cada candidato requiere menos votos para salir, por lo tanto, es más fácil salir hablándole a un nicho. (En cambio), cuando los escaños son menos, tú necesitas ampliar tu discurso para llegar a más electores porque necesitas más votos para salir”, explicó.

Y eso, en principio, “ayuda a que haya menos fuerzas políticas más amplias representadas en el Congreso, lo cual debiera facilitar el diálogo con el Ejecutivo y también el diálogo entre ellos”, sentenció Luis Silva.