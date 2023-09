Consejo Constitucional concluye votaciones en comisiones y despacha al pleno primera versión de texto de nueva Carta Magna

A las siete de la mañana de este sábado, el Consejo Constitucional despachó al pleno la primera versión de su propuesta de nueva Constitución. Esto luego de que tras un arduo proceso de votaciones, lograra aprobar o rechazar las más de mil enmiendas que se presentaron al anteproyecto de la Comisión Experta.

La jornada de votaciones no estuvo exenta de desorden, improvisación y caos al interior del Consejo. El órgano no cumplió con el cronograma que se había impuesto y llegó ayer con casi toda la Constitución pendiente de ser votada.

Las comisiones estaban citadas para empezar su votación a las 10 de la mañana del viernes, pero casi ninguna lo hizo. Algunas sesionaron algunos minutos, luego suspendieron y retomaron hasta muy tarde. Por ejemplo, casi a las 19.15 horas, la comisión de Función jurisdiccional, que tiene pendiente votar todo el capítulo de Poder Judicial, sesionó solamente para volver a suspender y avisar que retomarían a las 21 horas.

Es así como el camino para arribar a ese punto estuvo marcado por la criticada estrategia del Partido Republicano de forzar el inicio de las votaciones, pese a no tener acuerdo con la izquierda en temas complejos.

Las votaciones dentro de las comisiones estuvieron marcadas por la aprobacion de enmiendas como el derecho a la vida, la reducción del número de diputados, reclusión domiciliaria para enfermos terminales y el rechazo de las enmiendas presentadas sobre la sindicalización.

Derecho a la vida

La Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos aprobó “el derecho a la vida. La ley protege la vida de quien está por nacer. Se prohíbe la pena de muerte”.

El oficialismo señaló que esto es “retroceder” y “un peligro” en materia de derechos para las mujeres, porque abre paso a sacar el aborto en sus tres causales tal como está en la legislación actual. Mientras que la oposición se mostró contraria a estas opiniones.

La consejera Marcela Araya (PS) fundamentó su rechazo a la propuesta, señalando que “esta redacción significa cerrar el debate democrático en este tema y dar un paso a los sectores ultraconservadores en cuanto a dejar como inconstitucional el aborto en tres causales”.

En tanto, la consejera Carolina Navarrete (UDI), sostuvo que “como se dijo en su momento, y quiero despejar cualquier duda, lo que no buscamos con esta enmienda de unidad de propósito es retroceder en la actual protección al niño que está por nacer y de la ley (tres causales) que fue democráticamente debatida en el Congreso Nacional”.

Reclusión domiciliaria

Dentro de la misma comisión, se aprobó que “las personas condenadas a una pena privativa de libertad, podrán solicitar al tribunal competente la sustitución de dicha pena por la de reclusión domiciliaria total, siempre que se acredite conforme a la ley, la existencia de una enfermedad terminal y que el condenado no represente un peligro actual para la sociedad”, propuesto por la UDI y republicanos.

El consejero Yerko Ljubetic (CS) calificó de “irresponsable” esta propuesta, expresando que “la cifra de personas mayores de 75 años privadas de libertad en el país es de 265, y de ellas 146 son de violadores a los derechos humanos”.

Reducción del número de diputados y paridad

La Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado del Consejo Constitucional aprobó reducir la cantidad de diputadas y diputados, los que pasarán de 155 a 138.

Junto con ello, se disminuye la cantidad de escaños por distrito: si actualmente se repartía entre tres a ocho, la comisión aprobó entre dos y seis, con el fin de evitar la fragmentación política. Además, el Servicio Electoral deberá proponer una nueva demarcación de distritos sobre la base de criterios de densidad poblacional, igualdad del voto y la división en comunas, provincias y regiones del país.

Al justificar su voto en contra, el consejero Christian Suárez (PS) señaló que “se nos trata de imponer un Congreso a la medida, y eso me parece que no se lo merecen los chilenos. No vinimos aquí para defender los intereses particulares de nuestros partidos, de nuestros grupos; vinimos a pensar el país hacia el futuro, a ver cómo constituimos reglas transparentes e imparciales”.

En cuanto a la participación política de pueblos indígenas, se aprobó el inciso que señala que la ley podrá establecer mecanismos para promoverla, aunque se rechazó la enmienda que fijaba escaños reservados en el Congreso Nacional.

Respecto a la paridad de género, se rechazó la enmienda que proponía que se “asegure una composición paritaria entre hombres y mujeres de las cámaras que conforman el Congreso Nacional”. Pese a que fue propuesta por Unidad para Chile, la consejera Gloria Hutt (Evópoli) la votó a favor: “Me parece importante como señal marcar la necesidad de avanzar en paridad”.

Sindicalización

La Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, rechazó todas las enmiendas y, de este modo, fue aprobado el texto presentado por la Comisión Experta, sobre el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga.

Entre las rechazadas, se encuentra la propuesta de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT) la cual garantizaba la libertad sindical.

El primer pleno será el jueves 14 de septiembre. En esta instancia los 50 consejeros volverán a votar lo aprobado en comisión. Aún queda espacio para realizar nuevas correcciones, pero para eso la derecha deberá solicitar la unanimidad a la izquierda para modificar varios temas que saben que quedaron mal resueltos en las indicaciones visadas en comisión.