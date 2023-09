Consejo Constitucional: Squella acusa a sectores de la izquierda de querer “que se caiga el proceso”

La mañana de este miércoles, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió al proceso de redacción de una nueva Carta Magna que lleva adelante el Consejo Constitucional compuesto, en su mayoría, por representantes de su partido.

En conversación con Radio Agricultura, el exdiputado abordó las críticas que ha recibido el Consejo Constitucional, el mismo que ha sido calificado por algunas figuras políticas, como la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, como una Kastitución, en mención al fundador de Republicanos y excandidato presidencial, José Antonio Kast.

Bajo ese contexto, Squella aseguró estar “bastante acostumbrado a que las personas que tienen un propósito empiezan a instalar caricatura, eso es muy común de la izquierda”.

En esa línea, señaló que “el instalar caricatura te lleva a pensar dos cosas, uno: les está ganando la lógica de la política tradicional electoral, es decir, poner el foco en cuáles son las consecuencias electorales que pueda tener una determinada acción. O derechamente, no están -por alguna razón no dicha realmente- de acuerdo con que esto avance y quieren que se caiga el proceso. A veces puede pasar que los dirigentes políticos coincidan con los dos temas”, afirmó.

Al ser consultado por si, a su parecer, se está construyendo una realidad en torno al proceso constitucional para hacerlo caer, el líder político dijo: “Evidentemente”.

En ese contexto, Squella apuntó a que algunos actores políticos “van tratando de instalar realidades. Una persona con mucha honestidad, muy destacada de izquierda, que ocupa un rol fundamental en política, nos decía ‘mira pero es que más allá de lo que verdaderamente digan los contenidos, esto es una, entre comillas, batalla, no sé que palabra usó, comunicacional. Entonces el que logra instalar las realidades es el que gana’.

En la entrevista radial, el timonel de Republicanos fue consultado por si votaría a favor del texto que emane del Consejo Constitucional, a lo que señaló que “si el borrador fuera tal cual como está hoy día o como está quedando luego del pleno, evidentemente que tiene elementos para decir con bastante consistencia de que es mejor de lo que tenemos hoy día. Eso, sin ninguna duda”.

“Me dedico a hacer clases de Derecho Constitucional y lo digo con total y absoluta certeza, que hay cosas que no me gustan, que creo que podrían ser mejoradas y, algunas de ellas, muy transversalmente me he dado cuenta que se opina lo mismo, por supuesto, pero uno tiene que ser responsable y tener la respuesta completa”, afirmó.