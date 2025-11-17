Constanza Martínez (FA) por electorado de Franco Parisi de cara a la segunda vuelta: “En ningún caso es un voto que está zanjado”

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, abordó durante la jornada de este lunes los resultados de las elecciones del domingo apuntando que “no fueron los resultados que nosotros esperábamos en materia presidencial” y que el electorado de Franco Parisi “en ningún caso es un voto que está zanjado”.

Martínez, que abordó la próxima segunda vuelta entre José Antonio Kast y Jeannette Jara mencionó que “hay varios elementos a considerar pensando en una segunda vuelta que son distintos a los escenarios que se habían planteado previamente”.

Es así como Martínez apuntó a los votos obtenidos por Franco Parisi señalando que “el fenómeno del Partido de la Gente, es un fenómeno que hay que analizar, ver un poco más en doble clic para ver efectivamente cuáles son esos elementos que movilizan a ese nuevo electorado”.

“En ningún caso es un voto que está zanjado o que es parte de alguno de los dos representantes de segunda vuelta”, añadió.

Respecto a como acercarse al electorado de Parisi, Martínez apuntó que “hay varios elementos que la propia candidata ya recogió en su discurso el día de ayer”, a la vez que apuntó que hay que hablarle más al electorado que al candidato.

“Yo creo que no tenemos que centrarnos solo en las figuras del candidato presidencial sino más bien en sus votantes, en hablarle a quienes hoy día decidieron votar por Parisi en primera vuelta y que sabemos puede hacerle mucho más sentido votar por Jara en la segunda”, mencionó.