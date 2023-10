Contralor alude rol de Javiera Martínez en la Dipres señalando que “hubo una tendencia de parte del Ejecutivo a alivianar la Ley de Presupuesto”

El contralor Jorge Bermúdez expuso este lunes en la sesión de la Comisión Especial Investigadora (CEI) encargada de reunir información sobre las transferencias realizadas en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), constituida a partir del caso Democracia Viva.

En ese marco, fue consultado por los cambios que dispuso la Dirección de Presupuestos, bajo el mando de Javiera Martínez, en la discusión del erario público el año pasado. Se trata de modificaciones que flexibilizaron la ejecución del Presupuesto 2023 en la partida de Gobiernos Regionales y que a juicio de la oposición facilitaron el esquema de transferencias que hoy está siendo cuestionado.

“Yo entiendo que hubo una tendencia de parte del Ejecutivo a, me falta una palabra mejor, pero de alivianar la Ley de Presupuesto de glosas presupuestarias. Lo que ocurrió ahí fue básicamente se abreviaron, se acortaron las glosas presupuestarias, pero en realidad se hicieron remisiones a otro tipo de normativas”, expuso el contralor, en relación a la resolución 497.

Bermúdez, dijo que, de esta forma, se le encargó a otras entidades como Hacienda, la Dipres o los Gores, que regularan.

“Se le encomienda a la Dipres que dicte un reglamento para regular el procedimiento donde uno entendería que están los requisitos, están los antecedentes que se van a exigir, donde está el procedimiento concursal, etcétera, pero a su vez lo que hizo la 497 fue encomendarle a un tercero que en este caso fueron los gobiernos regionales que ellos dicten un reglamento y fijó unos parámetros que son muy generales. Nosotros no llegamos al análisis de los reglamentos y si se han dictado o no por parte de los gobiernos regionales, pero sí, claro lo que puede ocurrir es que esta regulación regional que se supone que atiende a las asignaciones directas, puede quedar laxa o no, dependiendo de cual sea el criterio que tenga el gobierno regional, dado que el parámetro que fija la resolución 497 es muy amplia”, expuso.

En la sesión, el contralor informó sobre las acciones de fiscalización desarrolladas por el órgano fiscalizador en cuanto a transferencias por convenios, abordando la situación de los gobiernos regionales y su marco regulatorio. El 30 de octubre la Contraloría emitirá los informes respectivos.