Convención rechaza declaración de constituyentes oficialistas que pedía “condenar todo tipo de violencia como forma de expresión política”

Por 55 votos en contra, 44 a favor y 43 abstenciones, esta tarde el pleno de la Convención Constitucional rechazó una declaración presentada en octubre pasado por un grupo de 20 convencionales oficialistas , y que buscaba que el órgano encargado de elaborar la nueva Carta Magna condenara todo tipo de violencia como forma de expresión política.

El grupo encabezado por Carol Bown (UDI), exsubsecretaria de Carabineros y de la Niñez durante el gobierno de Sebastián Piñera; y que incluía además, entre otros, a Harry Jürgensen (RN), exintendente de la Región de Los Lagos, y Arturo Zúñiga (UDI), exsubsecretario de Redes Asistenciales, pedía atender los “hechos de violencia” generados a partir del estallido social del 18-O, “y las graves consecuencias que esta ha producido en las últimas semanas”.

Ante esto, solicitaron someter a votación la declaración que señalaba: “Vivir en un Estado de Derecho, esencialmente democrático, nos obliga a expresar nuestras opiniones y creencias de forma pacífica, con pleno respeto de los derechos de quienes integran nuestra comunidad, de manera tal que debe excluirse toda acción violenta, esencialmente ilegítima, como mecanismo válido de expresión de dichas ideas”.

“En razón de lo anterior, esta Convención Constitucional condena todo tipo de violencia como forma de expresión política”, agregaba la moción.

En el texto, los firmantes señalaban que “forma parte de nuestro deber realizar declaraciones cuando éstas se encuentren dirigidas a promover la paz social, lo que constituye un pilar fundamental de la vida democrática”. Además, solicitaron someter a votación que la Convención emita un comunicado con el contenido citado.

Las abstenciones fueron parte de los constituyentes del Frente Ampio, del Colectivo Socialistas y los Independientes No Neutrales (INN).

Discusión

Durante la discusión de este miércoles, uno de los firmantes de la iniciativa, Harry Jürgensen (RN) señaló que “queremos construir una casa de todos, pero es lamentable que haya convencionales que no estén dispuestos a reconocer el noble propósito de nuestradeclaración, que no es otro que encontrar en la Convenció un mensaje simple y de unidad y en contra de la violencia”.

En este sentido, criticó que “se intente desfigurar el sentido de nuestra propuesta con otra declaración presentada un mes después, que contiene afirmaciones inexactas y no evidenciadas. Incluso se podría interpertar que justifican ciertas violencias en ciertas ocasiones”, agregó.

Por su parte, Bessy Gallardo, de la Lista del Apruebo, rechazó la declaración, tras no compartir los alcances de la declaración oficialista.

“Decir que hay grupos terroristas, que hay encapuchados, que se cometen delitos, sin juicio previo es una violación a los DD.HH. Debo recordarles que somos agentes del Estado y estamos llamados al respeto irrestricto a estos derechos. Por favor, permitamos que las investigaciones continúen, presumamos la inocencia y así como hablamos de condenar ciertos tipos de violencia, condenemos toda la violencia, incluyendo aquella que culpa a las personas que aún no han sido sometidas a juicio”, manifestó la convencional por el distrito 8.

A su turno, el ex subsecretario Arturo Zúñiga, destacó la necesidad de aprobar la declaración, al señalar que “lo que ocurrió el 15 de noviembre (la firma del Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución), a pesar de lo que algunos creen, es un rechazo a la violencia extrema del 18-O. (...) El estallido se acabó y el diálogo ganó, con reglas claras a través de esta Convención.

En tanto, Marcos Barraza, del PC, retrucó señalando que “la violencia no se combate ni se extingue con declaraciones manipuladoras, tendenciosas, parciales, sesgadas y además orientadas a instrumentalizar a la Convención para fines electorales”.

Por su parte, Patricio Fernández, de la Lista del Apruebo, lamentó lo que calificó como “una competencia” al interior de la Convención para ver “cuál es el verdadero violento”.

“Acá se han mencionado muchísimas versiones de la violencia y todas ellas son correctas. Nuestra tarea como convencionales no es demostrarle al del frente que es más violento que uno, sino construir en conjunto una nueva versión de paz”, destacó.

Declaraciones enfrentadas

La declaración de los 20 constituyentes oficialistas había sido ingresada a mediados de octubre, ante la cual, con fecha 10 de noviembre, 44 convencionales pertenecientes a distintos colectivos solicitaron someter también a votación otra declaración, que plantea de forma distinta cómo abordar el tema. “La violencia no es el camino para la superar la crisis política y social”, dice el escrito, que nació desde Independientes No Neutrales, y que fue sometida a discusión luego del rechazo al documento escrito por los ex Vamos por Chile.

“Limitarse a condenar la violencia no es suficiente ni responsable. Es reducir el problema y utilizarlo de manera demagógica. Sin validarla ni justificarla, es indispensable añadir a lo anterior el análisis sobre sus orígenes”, agrega. En ese contexto, invitan “a todos los actores políticos y sociales a comprometerse con el proceso constituyente y así avanzar más allá de condenas y declaraciones abstractas”.