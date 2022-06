Convención: denuncian ante el Comité de Ética al constituyente Manuel José Ossandón por “dichos prejuiciosos, estigmatizantes y discriminatorios”

Este sábado, el sindicato plurinacional de trabajadoras y trabajadores de la Convención Constitucional (SIPLUTRAC) presentó un requerimiento ante el Comité de Ética del órgano redactor debido a conductas expuestas en redes sociales por el convencional Manuel José Ossandón Lira.

¿Cuáles son los hechos? El 1 de junio, el constituyente por el Distrito 12 publicó a través de redes sociales de Tik Tok e Instagram, “en el cual se refiere a este sindicato en tono burlesco e injurioso, expresando textualmente el siguiente mensaje: Píkachus, dinosaurios, NASA chilena… Pero no señores! No lo han visto todo. El nuevo producto de la Convención es el sindicato plurinacional de trabajadores y trabajadoras de la Convención Constitucional. Conformado exclusivamente por asesores de convencionales de izquierda. Así que señores de la Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES), mucho cuidado porque en una de esas, el sindicato se parapeta y no van a querer salir el 4 de julio… ustedes verán… que estén muy bien… Suerte!”.

Así también, explicaron a través de un comunicado que se suma a otro mensaje, pero esta vez en Twitter, en donde Ossandón expresó “al parecer, hay premio para el que tenga la mayor cantidad de asesores en #SIPLUTRAC, lidera con 8 @maluchayallego, empatados con 7 @rkatrileo y @frandistrito14, los siguen los 6 de @RobertoCeledonF y cierran los 5 de @MarielaSerey, el trofeo sería una estatua del ex Congreso?”.

Sobre ello, el sindicato considera estas conductas como “inapropiadas a la altura de su cargo; incurriendo en dichos prejuiciosos, estigmatizantes y discriminatorios hacia nuestros socios y función, al formular declaraciones estableciendo una relación causa-efecto entre su existencia y la participación en ella de asesores de convencionales de idearios políticos de izquierda cosa que, por lo demás, no es del todo cierta toda vez que SIPLUTRAC está integrado por asesores/as y trabajadores/as de todo el espectro político”.

“El convencional advierte a la SEGPRES que el Sindicato podría ejecutar actos ilícitos como ocupar bienes nacionales de uso público, lo cual constituye abiertamente una declaración injuriosa con publicidad”, puntualizan.

En ese sentido, aseguran que los dichos son sancionados por el artículo 416 del Código Penal, que señala que “es injuria toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona”, de lo cual desde ya este Sindicato se reserva las acciones legales que fueren procedentes independiente de las acciones sancionatorias que pueda concluir este Comité de Ética”.