“Coqueteó con ese mundo, pero no era el responsable de la violencia”: Quintana ante tensión con el FA por el estallido social

El timonel del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana abordó el rol del Frente Amplio (FA) en el estallido social en medio de la tensión que instalaron los dichos de Óscar Landerretche y la postura de la líder socialista, Paulina Vodanovic, quien acusó al FA de tener un “doble discurso” frente a las manifestaciones de 2019.

La arremetida de los socialistas generó una oleada de reacciones en el FA, que principalmente llamó a no dividir al progresismo.

Por su parte, en un intentó de bajar la tensión con los frenteamplistas, el senador Quintana si bien reconoció una especie de cercanía con el mundo del estallido social, descartó que el FA tenga relación con la violencia de las protestas.

En conversación con T13 Radio señaló: “A lo mejor coqueteó con este mundo, pero no era el responsable de la violencia que había. No era gente que andaba quemando iglesias”.

En ese sentido llamó a cuidar el tono de las declaraciones y añadió: “Yo comparto lo que ha dicho Landerretche, me parece que con todas las capacidades económicas, con todo el reconocimiento que merece, sus frases fueron untanto provocadoras“.

Asimismo, defendió que nadie en el comando de Carolina Tohá apoya las declaraciones de Landerretche contra el FA.

“Yo puedo tener muchas diferencias con el Frente Amplio. El tema de la superioridad moral no es algo superado lamentablemente, pero a mí no se me ocurriría jamás pensar que en un próximo gobierno vamos a ver al Frente Amplio propiciando la violencia”, zanjó.