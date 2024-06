Cortocircuito oficialista: Escalona advierte riesgo electoral por alza en las tarifas eléctricas y Cariola arremete contra Pardow

La tarde del lunes, distintos dirigentes de la alianza de gobierno llegaron hasta la sede del Partido Socialista (PS) para intentar avanzar en las tratativas de cara a las elecciones municipales. Sin embargo, otro tema se tomó parte de la reunión. Cuando el secretario general del PS, Camilo Escalona, tomó la palabra, aprovechó de hacer un duro análisis sobre los posibles efectos electorales que tendría el alza de las tarifas eléctricas.

Lo que miran con atención en la alianza de gobierno es que el aumento en las cuentas de la luz se materializará en tres tramos. El primero, a partir de julio. El segundo, en octubre, mes en que se llevarán a cabo las elecciones de gobernadores, consejeros regionales, alcaldes, concejales. El tercero, en enero de 2025.

En ese contexto, de acuerdo a quienes estuvieron presentes en el encuentro, Escalona alertó ante los demás dirigentes que, por la coincidencia de fechas, es posible que la medida impulsada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric termine por perjudicar al oficialismo en los comicios de octubre, algo que, de todas formas, fue secundado por otros dirigentes, entre quienes prevén que la oposición hará usó del alza durante la campaña. Los partidos de gobierno enfrentarán las elecciones de alcaldes bajo un mismo pacto: Contigo Chile Mejor, el que también integra la DC.

Quien puso el tema sobre la mesa en esa reunión, en todo caso, fue el presidente de Revolución Democrática, Diego Vela. Él compartió la postura del Frente Amplio al respecto, algo que ya había hecho en el comité político ampliado de esa mañana, en La Moneda, y expuso algunos detalles técnicos y consecuencias de la medida.

04/03/2024 DIEGO VELA FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Pese a que el punto que marcó el militante socialista fue reforzado por otros personeros en la reunión del lunes, en el oficialismo hay quienes marcan distancia de la postura de Escalona. Por ejemplo, la diputada Marcela Riquelme (ind.-FA), quien es integrante de la Comisión de Energía, dijo que “lo que nos preocupa hoy es la realidad de las y los chilenos, sobre todo los más vulnerables. No se trata de un voto más o uno menos. Se trata de personas que dejarán de comprar pan por tener que pagar el alza de tarifas”.

De todas formas, y más allá del tema electoral, la alianza de gobierno ha dejado en claro que este es un asunto que les preocupa intensamente. Sin ir más lejos, la mañana del miércoles la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), arremetió contra el ministro de Energía, Diego Pardow (Convergencia Social), debido al alza.

En diálogo con Radio Pauta, Cariola sinceró que “le pedí al ministro poder informar abiertamente cuál era el porcentaje de alza que se proyectaba. Y la verdad es que esa información nunca estuvo a disposición de manera precisa en el debate”. Y luego agregó: “Yo no sé si el ministro no lo tenía proyectado tan claramente, si había datos que todavía no tenía en ese momento”.

Además, la parlamentaria afirmó que ella junto a otros legisladores han planteado que es un error “trasladar este costo así totalmente a las familias, de un día para otro, generar un alza que además, durante la discusión, no se entregaron los datos concretos de cuál iba a ser el alza real que se iba a provocar”.

FOTO: DEDVI MISSENE

El miércoles por la tarde, desde Magallanes, el Presidente Gabriel Boric justificó la medida y aseguró que “el alza de las cuentas de la luz tiene que ver con que estas no han tenido ningún tipo de reajuste desde el 2019. Y, por lo tanto, los precios hoy día no son los reales y cada vez que se posterga esta decisión se acumulan deudas millonarias para el Estado de Chile que finalmente terminan pagando los chilenos y chilenas”.

Entre algunos de los timoneles que aceptan que el alza podría afectarlos electoralmente, enfatizan que, de todas formas, la medida es necesaria y se alinean con la justificación del Presidente.

Si bien el Mandatario remarcó que ya existe un consenso en el Parlamento para entregar un subsidio a 1.500.000 familias, no cerró la puerta a la posibilidad de ampliar dicho beneficio.

En esa línea, el martes la bancada de diputados de Renovación Nacional le solicitó al ministro de Hacienda, Mario Marcel, que reconsidere su “negativa” a ampliar el subsidio a las cuentas de la luz. Esto, luego de que el secretario de Estado dudara de la existencia de recursos adicionales destinados a aumentar dicho apoyo estatal, que, hasta ahora, será para el 40% de los hogares más vulnerables del país.

En ese contexto, en conversación con CNN Radio, el miércoles el ministro Álvaro Elizalde (Segpres) criticó ese tipo de peticiones: “Algunos parlamentarios de oposición están pidiendo que se entregue un subsidio adicional, pero votaron en contra de la reforma tributaria”.

Rápidamente, sus dichos le valieron críticas de diputados de oposición. Por ejemplo, Álvaro Carter (UDI) sostuvo que sus palabras son “insólitas” y advirtió que “hoy no se quieren hacer cargo del mal trabajo que realizaron, y ni siquiera sus propios parlamentarios les creen”.