Crispi (RD) por declaraciones de Teillier (PC): “Es muy difícil poder hacer política cuando no está permitida la crítica”

“Me parece que poner una caricatura sobre las diferencias políticas que se han hecho desde la candidatura de Gabriel (Boric) del Frente Amplio, sobre la candidatura de (Daniel) Jadue es un error. Es muy difícil poder hacer política cuando no está permitida la crítica”.

De esta forma respondió el diputado Miguel Crispi (RD) a las declaraciones del presidente del PC, Guillermo Teillier, quien, a sólo una semana de que se realicen las primarias presidenciales en las que se enfrentarán ambas cartas de Apruebo Dignidad, declaró en entrevista con La Tercera que el Frente Amplio “usa de alguna manera este anticomunismo que existe” y que se “aprovecha del anticomunismo que lanza la derecha y otros sectores”. Dichos que generaron molestia en algunos de la coalición.

Al respecto, el diputado Crispi señaló a este medio que “él [Teillier] equivoca el tono y el momento, porque ambos candidatos presidenciales han intentado cuidar las maneras, pero estableciendo diferencias”.

En esa misma línea, afirmó que “aquí no ha habido un pacto de no agresión, pero hay una manera de relacionarse que ha permitido ir construyendo un nuevo pacto que es Apruebo Dignidad”. Sin embargo, expresó que esto “no obsta para nada que no pueda haber diferencias que se amplifiquen y, a la vez, que no debieran generar quiebres, aunque eso de repente en política es difícil y hay cierta hipocresía de no decir las cosas, porque si se dicen la gente se siente y después se quiebran las relaciones”.

Otro de los temas que abordó Teillier en la entrevista fue el estilo de Boric en su campaña. Según el timonel del PC, el militante de Convergencia Social “esquiva el bulto y se hace querer, dice ‘yo soy más amplio’ y eso lo tienen como muletilla. No sé cuánto más amplios. Es el pueblo el que da la amplitud, no los timbres de los partidos políticos”.

Frente a esas declaraciones, Crispi expresó que “nosotros hemos tenido un mensaje de sumar. (...) En la primaria no participan los otros partidos políticos, participa la ciudadanía y los independientes y a esos son los que nosotros queremos sumar. Se están atrapando en cosas que nosotros no hemos dicho. Si la amistad cívica es un antivalor, creo que tenemos un problema”.

Asimismo, el diputado frenteamplista aseguró que ambos candidatos de Apruebo Dignidad “han hecho una buena campaña”, pero que “tienen énfasis distintos”.

“El principal adversario que tiene la candidatura de Gabriel es el tiempo. (...) él ha mostrado una base programática, pero también un tono que da cuenta de cómo sería el carácter del próximo gobierno. Un gobierno que asume, inclusivo y claro”, expresó Crispi.

Además, concluyó que la distancia entre Boric y Jadue “se va recortando. Yo creo que vamos a pillar a Daniel Jadue. El tema es que si nos va alcanzar para pillarlo este domingo, pero yo creo que sí”.