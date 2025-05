Críticas por demora en su ingreso y el desmarque de un candidato: las posturas de los presidenciables oficialistas ante proyecto de aborto

A poco más de un mes de las primarias oficialistas, los candidatos presidenciales del bloque gobernante abordaron la presentación del proyecto de aborto legal, uno de los compromisos de campaña del Presidente Gabriel Boric.

Si bien en La Moneda destacaron el anuncio como el cumplimiento de la palabra empañada, la proximidad con el cierre de gobierno le costó algunas críticas.

En medio del debate presidencial que se realizó este lunes en Radio ADN, la candidata del Partido Comunista (PC) y Acción Humanista (AH), Jeannette Jara se sumó a los reproches.

“Se quiere dar un debate para avanzar en aborto legal, no en aborto libre, pero a mí me habría gustado que se hubiese puesto con anticipación en la discusión parlamentaria”, manifestó.

Pese a que destacó la iniciativa, reiteró: “Si un tema es prioritario, se presenta antes. Lo digo porque en mi experiencia como ministra así trabajamos en los temas que de verdad debían discutirse antes, como las 40 horas o la reforma previsional. Este tema tan relevante para la autonomía de las mujeres y para su seguridad, más allá de lo que piense cada quien, debió haberse puesto antes en discusión“.

Por su parte, la abanderada del Socialismo Democrático (PS, PPD, PL, PR) Carolina Tohá fue consultada si la presentación del proyecto significa cumplir con el compromiso de campaña, ante esto la exministra señaló que no basta con el ingreso de la norma: “Se tiene que ingresar y se tiene que tramitar, y hay que, por lo tanto, generar las condiciones para que se converse".

De todas formas valoró que la idea de poner en tabla una de las urgencias para la salud de las mujeres.

“A estas alturas en Chile estamos preparados para discutir cualquier cosa. Es un error decir que por discutir este proyecto se van a dejar de lado las otras prioridades. No veo por qué por discutir este proyecto va a dejar de hablarse de inteligencia del Estado, o va a paralizarse la agenda de la permisología, no hay ninguna razón”, afirmó.

En tanto, el diputado y abanderado presidencial del Frente Amplio (FA), Gonzalo Winter planteó que su partido va a estar a favor del proyecto de aborto legal cuando se tramite en el Parlamento, y en ese punto, apuntó directamente a Tohá, respecto a si su sector apoyará la iniciativa.

“Quiero plantearle a Carolina que ayer escuché al senador Juan Luis Castro (PS), que es parte de las bancadas que lo apoya, diciendo que él está en contra del aborto. Entonces también le quería preguntar si su sector, el Socialismo Democrático, que ella representa, va a estar a favor de esta ley, va a estar la mitad, va a estar un poquito, si ella va a poder alinearlos o no, porque yo les puedo plantear que el Frente Amplio sí va a estar a favor de este proyecto”, dijo.

El rechazo de Mulet

El único candidato oficialista que manifestó su rechazo a la iniciativa fue el diputado Jaime Mulet (FRVS), quien defendió que no es una urgencia para la ciudadanía.

Ante esto, Winter cuestionó que: “No solo existe el debate entre quienes quieren que la mujer debería tener el derecho y la libertad sobre su cuerpo y quienes no lo creen, sino que también existe un problema sanitario de las mujeres que abortan clandestinamente en pésimas condiciones sanitarias, poniendo en riesgo su salud y muchas veces poniendo en riesgo su vida e inclusive perdiéndola. Plantear que este tema no existe me parece que habla de un recorrido demasiado selectivo a la hora de escuchar a los chilenos”, remarcó.

Además, el parlamentario del FRVS protagonizó un cruce con Jara y Tohá al referirse a la iniciativa como “proyecto de aborto libre”, lo que fue corregido por las exministras.