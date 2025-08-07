“Cuando fue candidato no tuvo problema en que el PC lo apoyara”: Cariola critica el rechazo de Frei por el respaldo de la DC a Jara

La diputada comunista, Karol Cariola, este jueve reprochó la postura que manifestó el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle sobre la decisión de la Democracia Cristiana de plegarse a la candidatura oficialista liderada por Jeannette Jara (PC).

La legisladora destacó que pese a la negativa del exmandatario, lo primordial es que el consejo nacional de la colectividad optó por sumarse al bloque oficialista en la carrera por La Moneda: “Más allá de lo que diga un militante de la DC, que en este caso es expresidente, sin duda es una opinión relevante, pero tampoco hay que sobredimensionarla”.

Cariola elevó sus reproches y recordó que en 2009 el exmandatario recibió el apoyo del PC durante su candidatura presidencial.

“Cuando fue candidato no tuvo ningún problema en que el Partido Comunista le entregara su apoyo. Al contrario, hay algunas fotos por ahí donde incluso aparece con las banderas del PC”, reclamó en conversación con radio ADN.

En esa línea, Cariola recalcó: “Ahí no hubo ningún tipo de traición ni complejidad de su parte al recibir el apoyo que nosotros le dimos en más de alguna oportunidad".

Asimismo, la diputada defendió el aporte de la DC a la línea de la campaña: “Creemos que es muy importante en este momento llevar adelante una acción de unidad frente a los riesgos que existen en Chile de un posible gobierno de ultraderecha”.

Las duras declaraciones del exmandatario contra el partido cuestionaron que el apoyo a Jara solo respondía a fines electorales.

Asimismo, expresó: “Con profunda consternación, veo lo que ha pasado en mi partido, que tomó una decisión que traiciona los principios que lo formaron y renuncia al espíritu del humanismo cristiano".